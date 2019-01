Aanpak onveilige kruising Groenlo goed ontvangen

GROENLO - De initiatiefnemers van de 'petitie onveilige kruising Groenlo' hebben een positief gevoel overgehouden aan het overleg met de gemeente Oost Gelre. Tijdens het overleg zijn de kortetermijnmaatregelen die onlangs genomen werden door de wethouder geëvalueerd en zijn er suggesties gedaan voor de toekomst.

'Een compliment aan wethouder Bonsen die de situatie voortvarend oppakt', aldus Wilma van der Donk namens de initiatiefnemers van de petitie. 'We voelen ons zeer serieus genomen en er wordt vanuit veel invalshoeken meegekeken.'

Nog niet veilig genoeg

Volgens de klankbordgroep zijn er enkele maatregelen nog niet duidelijk of veilig genoeg. 'Een aantal bedrijven waren overrompeld door de wegafsluiting. Door vakanties was de maatregel nog niet bij iedereen even bekend.' Ook de veilige fietsroute, waarvoor inmiddels borden zijn geplaatst in het centrum van Groenlo, kreeg kritiek. 'De suggestie is gedaan om de veilige fietsroute borden weg te halen en dit aan verkeersregelaars ter plekke over te laten', aldus Van der Donk. Deze staan vanaf 7 januari tijdens de spits op het kruispunt om het verkeer in goede banen te leiden.



De onveilige kruising bij de Rabobank op de Winterswijkseweg zal op korte termijn ook beter worden verlicht. 'Wethouder Bonsen kon dit idee omarmen en zoekt op dit moment uit, hoe dit kan worden gerealiseerd.'

Beter afstellen verkeerslichten

Daarnaast heeft de klankbordgroep er bij de gemeente op aangedrongen om nogmaals met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over het beter afstellen van de verkeerslichten op de Winterswijkseweg. Met vervoersmaatschappij Arriva wordt gekeken of busverkeer tussen Enschede en Doetinchem via de afrit Laarberg op de N18 kan rijden, zodat busverkeer op de kruising sterk wordt verminderd. Begin februari is er een vervolgoverleg, waarbij de toegezegde maatregelen en acties geëvalueerd worden en er ook gekeken zal worden naar de langere termijn.

