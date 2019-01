Hoera het is weekend! En dit zijn de leukste uitjes

Snuffelen op de rommelmarkt

Liefhebbers van tweedehands spullen en antiek kunnen dit weekend het beste Arnhem of Barneveld gaan. Daar worden namelijk twee grote rommelmarkten gehouden. Op zaterdag en zondag wordt in het Gelredome de Snuffelmarkt gehouden en in Barneveld kun je op zaterdag terecht in de Midden Nederland Hallen.

Snertwandeling Winterswijk

Gek op snert en op wandelen? Dan is de Snertwandeling in Winterswijk wat voor jou. De boswachter neemt je zaterdag mee voor een stevige tocht door het winterse Woold. Mensen zul je waarschijnlijk weinig tegenkomen, reeën misschien wel. De wandeling start om 10.00 uur.

Muzikale middag in Brummen

In Brummen kun je zondag genieten van een middagje muziek in de Vroolijke Frans. De bluesrock band 'Miss Tuesday´ opent het cultuurseizoen van het nieuwe jaar. Zij spelen swingende nummers van onder meer Melissa Etheridge, Tina Turner en Anouk. De entree is gratis.

Klassieke muziek luisteren in Bredevoort

Voor hele andere muziek zou je zondag ook naar Bredevoort kunnen gaan. Daar geven Alexandre Bonnet en Pauline Lotichius een klassiek fluit- en harpconcert in de Sint Joriskerk. Het concert begint om 15.00 uur.

Exposities in de Gelderse musea

Je zou dit weekend ook nog voor een museum kunnen kiezen. Zo kan je in Museum Nairac in Barneveld naar de expositie '60 jaar nieuwsgierig onderzoeken' van kunstenaar Herman Gordijn. In Villa Mondriaan is nog tot en met 3 maart de tentoonstelling Mondriaan: Het Spirituele Pad te zien.