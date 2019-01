Het is weekend en dit zijn de leukste uitjes

Expo in Museum MORE in Gorrsel. Foto: Omroep Gelderland

Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Flamencofestival in LUX

LUX in Nijmegen staat zondag helemaal in het teken van de flamenco. Tijdens het Flamencofestival draait het natuurlijk helemaal om deze Spaanse dans. Er zijn verschillende optredens van dansers en muzikanten.

Winterverhalen bij Kasteel Wijchen

Op drie zondagen in januari worden in Museum Kasteel Wijchen winterverhalen voorgelezen. Proef de winter en luister onder het genot van chocolademelk en speculaas naar een mooi winterverhaal. De verhalen worden voorgelezen om 14.00 uur en 15.00 uur.

Speuren naar boeken in Kilder

In het Kelrehuus in Kilder houdt muziekvereniging St.Jan Kilder zondag een boekenmarkt. In de grote zaal worden zo'n 3000 tweedehandsboeken aangeboden. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur.

Fietsen in Rhenoy

Zin in een sportief weekend? Dan is de veldtoertocht Hel van Rhenoy wel wat voor jou. De toertocht wordt al 25 jaar lang jaar op de derde zondag van januari gehouden. Je kunt afstanden van 27, 35 en 45 kilometer fietsen.

Nieuwe expositie in Museum MORE

Vanaf dit weekend is er in Museum MORE in Gorrsel een bijzondere nieuwe expositie te zien. Voor het eerst in Nederland zijn er werken van de Zwitserse broers Barraud te zien. Vanaf 20 januari tot en met 12 mei hangen deze werken aan de muur in Gorssel en kun je ze zelf bewonderen.