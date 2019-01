Verkeer Arnhem vast na ongeluk in Willemstunnel

ARNHEM - De Willemstunnel in Arnhem is donderdagmiddag afgesloten geweest na een ongeluk met een voertuig. Het verkeer rondom het centrum van Arnhem liep daarop vast, meldde de ANWB.

De bestuurder van een auto verloor in de tunnel de macht over het stuur, raakte de muur en sloeg daarna met de auto over de kop. Het voertuig kwam ondersteboven tot stilstand. De bestuurder kon zelfstandig uit zijn auto kruipen.

Rond 15.40 uur is een ambulance opgeroepen. Later kwam daar nog een traumahelikopter bij. maar die werd afgemeld. Daarnaast is een brandweerwagen ter plaatse gegaan, evenals meerdere politieauto's.

In december deden zich al meerdere incidenten voor in de Willemstunnel. Er waren die maand een kop-staartbotsing, een bestuurder die vast kwam te zitten op de verhoogde rijbaanscheiding en een auto die door een te hoge snelheid over de kop vloog.

