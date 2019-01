Een topjaar met recordaantal bezoekers voor het muZIEum

WIJCHEN - Het muZIEum in Nijmegen blikt terug op een succesvol jaar met ruim 39.000 bezoekers. Ook werd het muZIEum in 2018 genomineerd voor verschillende awards.

Bezoekers

Het is een ruime stijging ten opzichte van de 34.000 bezoekers in 2017. Bijzonder hieraan is dat al deze bezoekers persoonlijk worden rondgeleid door een blinde of slechtziende gids. Het muZIEum organiseerde meerdere malen speciale activiteiten in het donker, die bijdroegen aan dit succes. Ook de arrangementen en teambuilding opdrachten voor bedrijven in het donker waren het afgelopen jaar zeer in trek. De verhuizing naar een grotere locatie in 2017 heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het muZIEum streeft erna om in 2019 41.000 bezoekers te behalen.

MuZIEum in de spotlights

Het muZIEum heeft het afgelopen jaar wederom een aantal prijzen ontvangen. Zo was zij finalist van de MVO Awards 2018 en nam in november de Traianus award in ontvangst. Ook is het brons behaald bij de ANWB-verkiezing het ‘Leukste uitje van Gelderland 2018’. Bovendien staat het muZIEum weer in de top 10 van de verkiezing voor het ‘Leukste uitje van Gelderland 2019’, waarvan de winnaar in maart 2019 bekend wordt gemaakt.

Blik op de toekomst

In 2019 gaat het muZIEum haar museale presentatie verder uitbreiden om het bezoek nog meer context te geven. Daarmee verrast het muZIEum de bezoekers met een ultieme zintuiglijke ervaring en creëert zo een verdieping van de belevenis van de wereld achter het zien. Aansluitend daarop wordt er volop ingezet op het creëren van nog meer banen voor blinden en slechtzienden die alle activiteiten in het muZIEum begeleiden. Inmiddels zijn er zo’n 40 medewerkers met een visuele beperking werkzaam.