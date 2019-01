Wilco Kelderman rijdt Giro in schaduw van Tom Dumoulin

BERLIN - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld rijdt dit jaar in de Giro d'Italia in de schaduw van kopman Tom Dumoulin. Daarna start hij net als Dumoulin in de Tour de France. Dat werd donderdag duidelijk bij de ploegpresentatie van Team Sunweb in Berlijn.

Het kopmanschap in de Giro was een optie geweest voor de Barnevelder, die in 2014 al eens zevende werd in het eindklassement en de afgelopen twee jaar in de top 10 eindigde in de Ronde van Spanje. 'Ik had een ander programma in mijn hoofd, maar toen Tom besloot de Giro te rijden wist ik wel dat het dit scenario zou worden', vertelde Kelderman. De Giro is het hoofddoel voor Dumoulin.

'In de schaduw vaak het beste'

Niet dat Kelderman met tegenzin naar de Italiaanse wielerkoers zal afreizen. 'Ik zie het als een kans. Eerst was ik er niet happy mee. Maar ik realiseer me ook dat er genoeg wedstrijden zijn waarin ik wel voor eigen succes mag gaan. In Parijs-Nice bijvoorbeeld of de Ronde van Catalonië. Maar in de grote rondes rijd ik vaak als de tweede of derde man. Het past misschien ook wel een beetje bij me. In de schaduw functioneer ik vaak het beste.'

Kelderman zou vorig jaar de Tour rijden, maar door een val een week voor de start haakte hij af. Hij eindigde vervolgens in september als tiende in de Vuelta.