Opnieuw jongste museumdirecteur voor Villa Mondriaan

WINTERSWIJK - De 25-jarige Charlotte Rixten is benoemd tot directeur van Villa Mondriaan in Winterswijk. Ze is daarmee de jongste museumdirecteur van het land.

Rixten past in een traditie van jonge directeuren. Haar voorgangsters bij Villa Mondriaan, Anne Kremers en (daarna) Judith Kadee, waren ook de jongste van het land. Kadee is conservator geworden in Escher in het Paleis in Den Haag.

Museum in voormalige woning Mondriaan

Museum Villa Mondriaan bestaat dit jaar 6 jaar. Het museum is geopend door prinses Beatrix en heeft zich in het bijzonder toegelegd op het vroege werk van Piet Mondriaan, dat voor een deel in Winterswijk en omgeving is ontstaan.

Mondriaan woonde van 1880 tot 1892 met zijn familie aan de Zonnebrink in Winterswijk. Het museum is gehuisvest in de voormalige woning van de familie Mondriaan. Er komen jaarlijks zo'n 15.000 bezoekers.

Rixten kent museum goed

Rixten was in 2017 al junior-directeur van het museum. Ze woonde toen in het huis. Rixten kent het museum dus door en door.

De kersverse directeur is geboren en getogen in Groningen. Ze voelt zich erg thuis in de Achterhoek: 'Hier is dezelfde nuchtere mentaliteit.'

