Tielenaren leveren honderden zakken vuurwerkafval in voor Flippaspunten

TIEL - Het inzamelen van vuurwerkafval heeft in Tiel dit jaar een hoge vlucht genomen. Het inleveren van zakken vuurwerk tegen betaling gebeurt al enkele jaren in Tiel. Volgens betrokkenen is er dit jaar ongeveer twee keer zoveel ingezameld als vorig jaar.

Woensdagmiddag konden inwoners op het parkeerterrein van het zwembad terecht om zakken met vuurwerkafval in te leveren. Per volle zak levert dit 1 euro of 150 punten (ter waarde van 1,50 euro) voor het Tielse spaarsysteem met de Flippas op. Tegen het sluiten van de actie was de combinatie van een vrachtwagentje met aanhanger van Avri twee keer tjokvol geladen, er was nog een los vrachtwagentje vol afgevoerd en er stond nog het nodige vuurwerk op de parkeerplaats klaar om later afgevoerd te worden.

'Het was een stormloop toen we hier om één uur begonne', vertelt Gert-Jan van Ingen van ondernemersvereniging Hart van Tiel. 'Eén man had 120 zakken bij zich, hij heeft de hele wijk opgeruimd' Volgens Van Ingen kiest vrijwel iedereen voor de Flippaspunten die bij de aangesloten winkeliers weer besteed kunnen worden. 'We hebben vandaag zo’n 50.000 punten uitgekeerd. De kinderen die met name het vuurwerk inzamelen hebben liever 1,50 euro dan 1 euro. Die krijgen ze dan van pappa of mamma die de punten op de Flippas krijgt. We hebben gratis passen klaarliggen voor mensen die nog geen lid zijn'v

De gemeente betaalt voor de Flippaspunten, om de Tielse winkeliers te steunen. Volgend jaar wordt de actie waarschijnlijk nog meer bekendgemaakt en komt er onder meer een spandoek bij het inzamelpunt om mensen te bewegen het vuurwerkafval in te leveren.