Introdans maakt eerbetoon aan Arnhem: documentaire bij Omroep Gelderland

ARNHEM - Twee jonge dansers van dansgezelschap Introdans hebben een choreografie gemaakt als eerbetoon aan Arnhem. Van de dans genaamd WE ARNHEM is een documentaire gemaakt die op 10 januari wordt uitgezonden op Omroep Gelderland.

De dansers Alberto Villanueva Rodríguez (Spanje) en Jurriën Schobben (Landgraaf) verhuisden naar Arnhem voor een danscarrière bij Introdans. Ze sloten het dansgezelschap en de Gelderse hoofdstad in hun hart.

Het tweetal besloot daarom een eerbetoon aan de stad te maken. Niet alleen de choreografie is Arnhems; de dansers dragen kleding van het Arnhemse modehuis MAISON the FAUX en sieraden van designer Peet Dullaert. De muziek is speciaal gecomponeerd door Philipp Rüttgers, alumni van ArtEZ Conservatorium.

Making of en resultaat

In de documentaire worden Jurriën en Alberto gevolgd in de week waarin ze de choreografie op beeld vastleggen - samen met andere creatievelingen uit Arnhem. The making of en de uiteindelijke dans zijn in de video te zien.

Benieuwd naar de dansers en het uiteindelijke resultaat? Kijk dan op donderdag 10 januari om 17.35 uur (daarna ieder uur herhaald) naar Omroep Gelderland en geniet van deze bijzondere Introdans. De documentaire terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.