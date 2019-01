Blog NEC in Spanje dag 2: op pad in Hongaarse Toektoek

ESTEPONA - NEC in op trainingkamp in de Spaanse zon van Estepona. Omroep Gelderland is erbij, maar af en toe ook niet.

De dag begint heel vroeg voor de spelers van NEC. Om zeven uur moeten ze zich al melden bij de nieuwe performance manager Michael Lindeman. "Preparatie voor de dag en wat oefeningen doornemen", legt trainer Jack de Gier uit. "Het is je lichaam voorbereiden op de kracht en conditie-training die we de rest van de dag gaan doen."

Het is goed toeven in Estepona Palace. Aan deze foto is te zien waarom het de naam Palace draagt.

Na het ontbijt stapt Lindeman voorin in het eerste busje richting het trainingsveld om alles daar goed voor te bereiden.

Ondertussen gaat De Gier nog even in op de situatie met betrekking tot Sven Braken, die niet mee is gegaan naar Spanje. "We hebben gisterochtend de groep medegedeeld dat Sven niet mee is gegaan, omdat hij met een transfer bezig is. We willen eigenlijk alleen maar spelers mee die de focus hebben op NEC. Aan Sven en aan de clubs om er dan uit te komen."

Tijdens het gesprek met de trainer klinken er al wat vreemde geluiden vanuit de struiken. Dan zien we de twee assistenten van De Gier, Patrick Pothuizen en Adrie Bogers. Potje geeft Bogers zonder meer de schuld. Hij zou zoiets nooit doen. Op 46-jarige leeftijd is hij wat serieuzer geworden, maar de voetbalhumor blijft erin zitten. In zijn tijd als speler bij NEC was hij samen met Jack de Gier en Marcel Koning vaak de gangmaker. Tijdens een interview van een collega van Omroep Gelderland met Juul Ellerman werden beide sprekers uit het niets spontaan opgetild. De sfeer binnen de staf is wel goed, maar geen garantie gebleken voor succes in de eerste seizoenshelft.

De spelers moeten nu ook naar het trainingsveld en het valt logistiek gezien niet mee om iedereen in het juiste busje te krijgen. Robin Buwalda zoekt nog een lift.

En uiteindelijk vindt hij toch een busje. "Een Hongaarse bus, met Gabor als chauffeur." Babos zit achter het stuur en Randy Wolters roept vanaf de achterbank. "Hongaarse Toektoek."

De busjes rijden weg voor een training van 09.30 tot 12.00 uur. Een hele uitgebreide sessie. "Michael Lindeman gaat op een bepaalde manier wat oefeningen wegzetten, ook wat nieuwe dingen. Daar nemen we de tijd voor en die hebben we ook in dit trainingskamp", legt De Gier uit. De training is besloten voor publiek en pers. NEC stuurt zelf wel een foto van de fraaie locatie.

Ondertussen nog even aandacht voor Robin Buwalda.

Hij vlogde tijdens de reis naar Spanje en het resultaat is hier te zien: