Blog NEC in Spanje dag 2: een nieuwe start met nieuwe kapsels

MIDDAG: NIEUWE COUPES BIJ NEC

Estepona Palace is fraai. We nemen nog even een kijkje in het onderkomen van NEC deze dagen. Dit is binnen.

En hier het uitzicht van de selectie. Mediterranée, niks mis mee.

Een uitstekende ambiance om een goede basis te leggen voor de tweede seizoenshelft, waarin NEC erg veel heeft goed te maken. De huidige twaalfde plaats is zelfs te laag om deel te kunnen nemen aan de play-offs. En NEC heeft voor de winterstop zelfs vaker verloren dan gewonnen. En ook het doelsaldo is negatief. Cijfers liegen niet. En dus wordt er pittig getraind tussen de heuvels van Golf Resort Dona Julia.

De warming up is uitgebreid onder de nieuwe performance manager Michael Lindeman, die NEC op oudjaarsdag opeens uit de hoge hoed toverde.

Hij doet zelf ook vol overtuiging mee.

De training is even een rustmoment voor Muslu Nalbantoglu, de teammanager. De voormalige rechtsback van NEC en De Graafschap heeft het extreem druk om alles constant te regelen. Hij is een perfectionist en wil alles optimaal voor elkaar hebben. Maar even tegen een bal aantrappen doet Muslu nog altijd het liefste.

De selectie is niet helemaal compleet. Norbert Alblas is in het hotel achtergebleven. De doelman, die terugkomt van een fikse knieblessure, heeft in de ochtend wel voluit getraind. "Het was voor mij verstandiger om een sessie in de gym van het hotel te doen. Er wordt goed naar de belasting gekeken. Maar het voelt heel goed. Er komt steeds meer vertrouwen."

Marco van Duin verving Alblas tijdens zijn blessure en is ook nu op de training bloedfanatiek. Hij wil iedere bal van keeperstrainer Gabor Babos pakken.

Wat ook opvalt zijn de nieuwe looks bij twee spelers. Leroy Labylle liep tijdens de reis naar Spanje nog met een muts op, maar toont nu zijn nieuwe coupe. Het staat in ieder geval goed bij de outfits van NEC.

Maar ook Anass Achahbar ziet er heel anders uit. Een jaar geleden ging de baard eraf, nu het hoofdhaar.

Dat heeft wel een bijzondere aanleiding. Hij ging samen met enkele andere voetballers, onder wie ex-NEC'er Mo Rayhi, op een kleine bedevaart. "Om de bedevaart te voltooien kun je je haar kort laten bijknippen en kaal laten scheren. Ik ben voor dat laatste gegaan. Misschien brengt het geluk, dat is aan de man daarboven."

OCHTEND: OP PAD MET DE HONGAARSE TOEKTOEK

De dag begint heel vroeg voor de spelers van NEC. Om zeven uur moeten ze zich al melden bij de nieuwe performance manager Michael Lindeman. "Preparatie voor de dag en wat oefeningen doornemen", legt trainer Jack de Gier uit. "Het is je lichaam voorbereiden op de kracht en conditie-training die we de rest van de dag gaan doen."

Het is goed toeven in Estepona Palace. Aan deze foto is te zien waarom het de naam Palace draagt.

Na het ontbijt stapt Lindeman voorin in het eerste busje richting het trainingsveld om alles daar goed voor te bereiden.

Ondertussen gaat De Gier nog even in op de situatie met betrekking tot Sven Braken, die niet mee is gegaan naar Spanje. "We hebben gisterochtend de groep medegedeeld dat Sven niet mee is gegaan, omdat hij met een transfer bezig is. We willen eigenlijk alleen maar spelers mee die de focus hebben op NEC. Aan Sven en aan de clubs om er dan uit te komen."

Tijdens het gesprek met de trainer klinken er al wat vreemde geluiden vanuit de struiken. Dan zien we de twee assistenten van De Gier, Patrick Pothuizen en Adrie Bogers. Potje geeft Bogers zonder meer de schuld. Hij zou zoiets nooit doen. Op 46-jarige leeftijd is hij wat serieuzer geworden, maar de voetbalhumor blijft erin zitten. In zijn tijd als speler bij NEC was hij samen met Jack de Gier en Marcel Koning vaak de gangmaker. Tijdens een interview van een collega van Omroep Gelderland met Juul Ellerman werden beide sprekers uit het niets spontaan opgetild. De sfeer binnen de staf is wel goed, maar geen garantie gebleken voor succes in de eerste seizoenshelft.

De spelers moeten nu ook naar het trainingsveld en het valt logistiek gezien niet mee om iedereen in het juiste busje te krijgen. Robin Buwalda zoekt nog een lift.

En uiteindelijk vindt hij toch een busje. "Een Hongaarse bus, met Gabor als chauffeur." Babos zit achter het stuur en Randy Wolters roept vanaf de achterbank. "Hongaarse Toektoek."

De busjes rijden weg voor een training van 09.30 tot 12.00 uur. Een hele uitgebreide sessie. "Michael Lindeman gaat op een bepaalde manier wat oefeningen wegzetten, ook wat nieuwe dingen. Daar nemen we de tijd voor en die hebben we ook in dit trainingskamp", legt De Gier uit. De training is besloten voor publiek en pers. NEC stuurt zelf wel een foto van de fraaie locatie.

Ondertussen nog even aandacht voor Robin Buwalda.

Hij vlogde tijdens de reis naar Spanje en het resultaat is hier te zien: