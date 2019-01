Zorg in Berkelland: Van actietent naar landelijk voorbeeld

'Wat nu bijvoorbeeld heel fijn is, is dat we de tijd zelf in kunnen delen. De ene week heeft Marije meer hulp nodig bij het schoonmaken en de andere week is er meer hulp nodig bij het verwerken van het papierwerk. Ik kan dan de schoonmaakhulp wat meer uren geven dan de papierwerkhulp. En dat maakt het voor iedereen veel prettiger en Marije is daar het meest bij gebaat'.

Ondersteuning Thuis

De gemeente Berkelland gooide het roer mei 2016 radicaal om. Samen met aanbieders wordt er een nieuwe vorm van hulp geboden. Ondersteuning Thuis. Het is er aan de ene kant op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Daarnaast moeten inwoners zo weinig mogelijk 'gedoe' ervaren. Maatwerk is het belangrijkste thema. Er wordt nu gekeken met de inwoner waar de behoefte ligt. Wethouder Marijke van Haaren zei hierover eerder: 'Waar ik in deze pilot vooral uitermate content mee ben, is de gezamenlijkheid waarmee we Ondersteuning Thuis ontwikkelen. Samen met inmiddels twaalf aanbieders onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. We dragen gezamenlijk de zorg voor onze inwoners. Het aanwezige ‘commitment’ om samen iets nieuws te beginnen ervaar ik als bijzonder.

Interesse andere gemeenten

‘Landelijk is er veel belangstelling voor deze andere vorm van ondersteuning. We krijgen regelmatig vragen van gemeenten over de aanpak en werkwijze van Ondersteuning Thuis’, laat een woordvoerder van de gemeente Berkelland weten.

Belangrijk onderdeel is ook dat medewerkers in de huishoudelijke hulp een opleiding kunnen volgen waarmee ze ook andere lichte zorgtaken kunnen oppakken. Voor inwoners betekent dit dat ze te maken hebben met minder verschillende gezichten. In samenwerking met het Graafschap College hebben inmiddels 60 zorgmedewerkers een certificaat binnengehaald. Ook veel andere medewerkers zijn enthousiast en willen de opleiding volgen. In april krijgt de opleiding mogelijk een landelijk erkend certificaat.

Actiebus door thuishulpen

De veranderingen zijn ingezet door diverse acties opgezet door thuishulpen en vakbond FNV. 'We zijn in Den Haag geweest, hebben het gemeentehuis bezet en de FNV heeft een actietent neergezet bij het gemeentehuis', vertelt Monique Tuinte Siebbeles van Helpgewoon. 'De gemeente dreigde de huishoudelijke hulp 1 stop te zetten en dat betekende dat heel veel mensen geen recht meer hadden op schoonmaakhulp'. Toen werden diverse acties opgezet door thuishulpen en vakbond FNV. Dit alles werd ingezet nadat het Rijk de taken rondom WMO overhevelde naar de gemeenten.

'Maar voor ons speelde er nog iets', vertelt Monique. 'Het waren roerige tijden bij de organisaties die thuiszorg aanboden. Dan werd je weer ontslagen, dan kreeg het bedrijf een andere naam, dan was je weer ergens anders nodig. Wij waren het spuugzat'. Tijdens een ritje in de bus naar één van de vele demonstraties werd de knoop doorgehakt en besloten een aantal meiden voor zichzelf te beginnen. 'We krijgen hulp van Helpgewoon Thuiszorg Berkelland, een werknemerscoöperatie, en verder regelen we het allemaal zelf'.

‘Eerst viel het tegen, nu wil ik niet anders meer’

In het begin viel dat wel even tegen. 'We moesten de lijnen helemaal uitzetten, hadden veel overleg'. Nu zijn er in Berkelland twee teams. 'Voor de mensen is er niets veranderd'. Dat beaamt mevrouw Rikie Lankwarden ook. 'Ik ben destijds ook bij de verschillende bijeenkomsten geweest. Maar ik mocht bij de gemeente gewoon de voorkeur aangeven voor Monique.'

Voor mevrouw Lankwarden is Monique veel meer dan alleen huishoudelijke hulp. 'Ze let ook een beetje op mij. Ik ben nogal eigenwijs en Monique ziet het aan me als het niet goed gaat. Ze is zelfs met me naar de dokter geweest.'

Volgens Monique ontstaan er steeds meer zelfsturende teams en dat is volgens haar ook de toekomst. 'Maar niet iedereen kan dit, je moet wel een klein beetje ondernemersbloed hebben. Want je bent gewoon een zelfstandige.'

Financiën zorgelijk

Het klinkt allemaal mooi en positief, maar toch zijn er ook zorgen. De financiën. In 2017 koste de zorg veel meer dan begroot. De gemeente dacht in januari nog geld over te houden aan de zorg en in april bleek er een tekort te zijn van 1,6 miljoen. Maar Berkelland is geen uitzondering. De kosten nemen in iedere gemeente toe. Onder andere omdat de intensiteit van zorg toeneemt en een veranderende samenstelling van de Berkellandse bevolking. Er wonen steeds meer ouderen in Berkelland.

Toekomst

Alle veranderingen lijken effect te hebben. De medewerkers van de gemeente Berkelland zijn tevreden en ook de cliënten, zoals Marije, zijn positief: 'Ik ben wat zekerder nu, ik voel me niet meer zo neerslachtig.' Volgens consulent Wietske straalt Marije zelfs.

Hoe de toekomst er voor Ondersteuning Thuis uitziet? 'Wij geloven in ieder geval in deze manier van ondersteuning. Bij Ondersteuning Thuis staan we dus echt samen aan de lat. Dit sterkt het vertrouwen en de zelfredzaamheid van mensen, daar draait het om!’, laat een woordvoerder weten.

