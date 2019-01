NEC en De Graafschap geïnteresseerd in spits Dessers

ESTEPONA - NEC en De Graafschap hebben allebei interesse in Cyriel Dessers, die weg mag bij FC Utrecht.

De 24-jarige spits komt bij zijn club niet meer veel aan spelen toe. De Graafschap is serieus in de markt voor Dessers, maar NEC heeft de Belg ook op de radar mocht het tot een transfer van Sven Braken komen. Dessers was in het seizoen 2016/17 heel succesvol bij NAC met 22 doelpunten en was vervolgens de nachtmerrie van NEC in de play-offs, waar NAC ten koste van de Nijmegenaren promoveerde. Dessers scoorde vier van de vijf doelpunten in die twee duels.

Trainer Jack de Gier ging niet concreet op de belangstelling voor Dessers in. "Als er een spits weggaat, ga je naar een andere spits kijken. Wat er vrij komt en iemand die bij NEC past. Niet zomaar het gat opvullen, het moet echt gericht zijn." foto: Broer van den Boom

"We hebben gisterochtend de groep medegedeeld dat Sven niet mee is gegaan, omdat hij met een transfer bezig is. We willen eigenlijk alleen maar spelers mee die de focus hebben op NEC. Aan Sven en aan de clubs om er dan uit te komen."