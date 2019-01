Sterrenregen vrijdagochtend lastig te zien

WAGENINGEN - Het wordt vrijdagochtend waarschijnlijk lastig om de sterrenregen te zien. Dat verwacht weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen.

Onder ideale omstandigheden zou vrijdag rond 6.30 uur een sterrenregen te zien moeten zijn. Er vallen dan zo'n 130 meteoren per uur. Maar de kans dat dit verschijnsel goed te zien is, is klein volgens Bloem: 'Het is misschien een beetje zichtbaar. Het is niet onbewolkt, maar misschien is er af en toe tussen de bewolking door wel iets te zien. De beste kans is dan in het oosten in de Achterhoek.'

Luister hier naar Jordi Bloem (de tekst loopt door onder de audio)

De laatste keer dat er zo veel vallende sterren te zien waren, was in 1976. De volgende keer is in 2085.

De meteoren heten de Boötiden en heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren afkomstig zijn uit het sterrenbeeld Ossenhoeder. In werkelijkheid zijn het kleine deeltjes stof en gruis. Elk jaar begin januari trekt de aarde door die stofwolk. Als de deeltjes in de dampkring terechtkomen, verdampen ze. Dat zien wij als een lichtspoor aan de hemel. Dat spoor wordt een vallende ster of meteoor genoemd.