Tolheffing Duitse wegen vanaf oktober 2020

Buitenlandse automobilisten moeten vanaf oktober 2020 tol gaan betalen in Duitsland. Dat heeft de Duitse minister van verkeer via een nieuwjaarsboodschap op Twitter bekendgemaakt.

Tegen de 'Pkw-maut' is veel verzet in de grensregio. De Euregio en een aantal burgemeesters hebben jaren geleden al protest aangetekend tegen de tolheffing. Die zou de grensoverschrijdende samenwerking bemoeilijken en niet bijdragen aan het gevoel van nabijheid in de grensstreek.

Nederland sloot zich eerder al aan bij Oostenrijk om de invoering van tol via de rechter tegen te houden. Het Europese Hof van Justitie buigt zich in juni over de plannen.

Op de valreep van 2018

Minister Andreas Scheuer van verkeer zegt in een videoboodschap op Twitter onder meer: 'We hebben nog kort voor de jaarwisseling hard gewerkt. Op 30-12 konden we het verdrag ondertekenen. Iedereen die onze infrastructuur gebruikt, die betaalt ook daarvoor, zonder dat dat meer kost voor inwoners van Duitsland.' Volgens de minister is nu aan alle voorwaarden voor invoering voldaan.

