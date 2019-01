Hij is gevonden! Dit is de 'aardige jongeman' die hielp een brand te blussen in Barneveld

BARNEVELD - De zoektocht naar de hulpvaardige jongeman die woensdagavond in Barneveld hielp een brandende heg te blussen is ten einde. Cornelis en Ria Ruiter startten een zoektocht naar de man, omdat ze hem graag persoonlijk wilden bedanken voor zijn alerte optreden.

Rond etenstijd ging de deurbel in huize Ruiter. Daar stond Ryan Collins, die Cornelis en Ria waarschuwde dat hun coniferenhaag in brand stond. Het echtpaar ging meteen over tot actie, startte met blussen en belde de brandweer. Ryan bleef bij ze om te helpen. Nog voordat ze hem konden bedanken voor zijn hulp, was hij echter al weg.

Snel gevonden

Cornelis en Ria spraken na de brand met Omroep Gelderland. Ze hoopten dat ze hun vriendelijke maar onbekende helper konden vinden om hem te bedanken. Veel wisten ze niet, maar Cornelis gaf wel aan dat de jongeman ergens in de twintig was en er netjes uitzag. 'Je zou hem zo binnenlaten', zei hij. De oproep aan de redactie bracht snel succes: op Facebook herkenden heel wat mensen direct Ryan in de beschrijving. Zes van hen noemden meteen zijn naam.

Ryan weet wel hoe dat komt. Zijn vrouw sprak later op de avond namelijk een vriendin en vertelde daarbij wat ze hadden meegemaakt op de Vliegersvelderlaan. Andere vrienden hoorden het verhaal ook en één van hen zag de oproep op Facebook.

'We reden aanvankelijk door'

'We waren op weg naar huis, toen mijn vrouw dacht dat er een brandje in de heg zat', vertelt Ryan als we hem spreken. 'We reden aanvankelijk door, maar draaiden daarna toch om, zodat we konden zien of het echt zo was. Toen zagen we dat de heg wel degelijk in brand stond.'

Ryan parkeerde de auto en liep naar de voordeur om de bewoners te waarschuwen. 'Ik heb gevraagd waar de tuinslang hing en heb, voor zover dat lukte, geholpen met blussen', aldus Ryan. 'Mijn vrouw belde intussen 112 vanuit de auto. Een paar minuten later stond de brandweer er al.'

Damage control

Ryan, die als chiropractor werkt in Barneveld, vindt zichzelf geen held. 'Ik heb meer geholpen met wat damage control. De bewoner gaf me instructies hoe ik het beste kon blussen. Maar het ging zo hard, het deed niet echt veel. Toen de brandweer er eenmaal was, dacht ik 'ze redden het wel' en ben ik teruggegaan naar de auto. Mijn vrouw en kinderen zaten daar natuurlijk ook nog en voor de kinderen was het inmiddels bedtijd', aldus Ryan.

