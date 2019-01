Jongetje zwaargewond na val uit raam eerste verdieping

Ambulances in de straat waar de jongen van 7 jaar uit het raam viel. Foto: RonV-Media

DOETINCHEM - Een jongen van 7 jaar is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat hij uit een raam viel. Hij zou op bezoek zijn geweest bij familie aan de De Gaullestraat in Doetinchem toen hij van één hoog naar beneden stortte.

Het kind viel, volgens een videocorrespondent een kleine twee meter naar beneden en kwam in de tuin achter de woning terecht. Hierbij raakte hij zwaargewond.

Scoop en run

De hulpdiensten schatten de verwondingen van het jongetje zo ernstig in dat er een zogenoemde scoop en run-procedure in actie trad. Om het gewonde kind zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te krijgen reed de ambulance direct naar een weiland in de buurt. Daar kon de traumahelikopter beter landen.

De trauma-arts is uit de helikopter overgestapt in de ambulance. Die is met de jongen naar het Radboudumc meegereden.

Het is nog onduidelijk hoe de jongen uit het raam kon vallen. Ook is onbekend hoe hij er nu aan toe is.