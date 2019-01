'De gemeente heeft me niets laten weten', deze dieselrijders mogen Arnhem niet meer in

ARNHEM - Sinds dinsdag is het centrum van Arnhem verboden gebied voor dieselauto's van vóór 2005. De bedoeling is de stad daarmee schoner te krijgen, maar de maatregel zorgt toch voor opgetrokken wenkbrauwen bij drie autobezitters die zich meldden bij Omroep Gelderland.

Alain bezit meerdere dieselauto's die onder de nieuwe maatregel vallen, Pascal rijdt in een oude Citroën BX en Peter heeft een Volvo V40 van augustus 2004. De drie wonen allen in Arnhem en mogen sinds 1 januari het centrum niet meer in. Als ze zich toch in de binnenstad begeven en 'betrapt' worden krijgen ze een waarschuwing. Vanaf 1 april maakt die waarschuwing plaats voor een boete van 230 euro.

'Nederland wordt kapot gereguleerd'

Alain Spaan zucht. Hij zegt dat Nederland 'kapot gereguleerd' wordt en vraagt zich hardop af of het weren van die paar honderd oude dielselauto's het verschil maakt. Om meer dan dat gaat het namelijk niet. 'Hoeveel boten varen er hier dagelijks niet door de Rijn? Die boten stoten een veelvoud uit van een gemiddelde dieselauto', geeft Alain aan. Hij moet als gevolg van de maatregel wat omzettingen doen, want hij heeft meerdere auto's in bezit.

'Ik heb het geluk dat ik daar flexibel mee om kan gaan. Maar één van de auto's die ik voor het bedrijf heb, heb ik wel moeten inruilen om mijn beroep uit te kunnen oefenen. En de auto waar mijn vrouw doorgaans in rijdt, daar zullen we ook iets anders voor moeten zoeken', zegt Alain. Van de sloopsubsidie ter waarde van duizend euro kan hij geen gebruikmaken: zijn auto's staan geregistreerd op naam van het bedrijf en dat bedrijf is niet gevestigd in Arnhem.

Auto verkopen

Peter Hoeve maakt ook geen gebruik van de sloopsubsidie die de gemeente Arnhem in het vooruitzicht stelde. De auto is simpelweg meer waard dan dat, legt hij uit. 'Niet veel meer, maar wel meer dan ervoor gegeven wordt bij sloop. We hebben het niet over een pak koffie van een tientje, hè? Anders zou ik denken: nou, dan moet ik mijn verlies maar nemen. Ik moet de auto nu alleen zelf verkopen en in plaats daarvan een benzineauto kopen die ongeveer net zo oud is en vergelijkbaar qua comfort. Want als ik een jongere diesel koop, ben ik duurder uit dan ik was.'

Niets gehoord

Pascal van Merkestein woont net buiten de milieuzone en begeeft zich dus al zelden met zijn auto in het centrum. Hij vernam het nieuws dat het centrum van de stad verboden terrein is voor oude dieselauto's alleen via de media. Van de gemeente Arnhem hoorde hij de voorbije maanden niets. 'Dat is toch raar? Dat de gemeente helemaal niets heeft laten weten? Het lijkt me toch wel op z'n plek dat je als gemeente iets laat weten aan de mensen die een oude dieselauto bezitten.'

'Het eerste wat ik van de gemeente heb vernomen is een matrixbord dat dinsdag langs de weg stond', vervolgt Pascal. Hij bezit een Citroën BX en heeft een bedrijfje in onderdelen voor zulke auto's. 'Mijn klanten twijfelen nu aan mijn bereikbaarheid, of ze wel bij me kunnen komen als ze iets nodig hebben. Zelf denk ik overigens niet dat ik daar echt last van zal hebben. Ik heb veel persoonlijk contact met de mensen die hier komen en vertel mijn klanten ook wat ik weet over de aangepaste regels.'

Kleine moeite

Net als Pascal hoorde ook Peter Hoeve niets van de gemeente over de strengere milieuzone. 'Ik hoorde pas afgelopen week van een autosloper dat de milieuzone door zou gaan per 1 januari, nadat-ie eerder wel en niet en wel en niet doorging. Het was toch een kleine moeite geweest voor de gemeente om de driehonderd automobilisten die hierdoor worden getroffen even een briefje te sturen?', vraagt Peter zich hardop af.

'Normaal bestookt de gemeente ons met brieven dat we bezwaar kunnen maken, maar nu heeft mij geen brief bereikt.'

