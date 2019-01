'Waar is die aardige jongen die ons hielp de brand te blussen?'

BARNEVELD - Misschien is het iemand uit Barneveld, misschien ook niet. Hij heeft Cornelis en Ria Ruiter in elk geval heel erg geholpen. Het echtpaar is op zoek naar de jongeman die hen waarschuwde toen woensdag aan het begin van de avond hun heg in de brand stond. Maar toen de brandweer kwam, was hij ineens verdwenen.

'We dachten dat het de kachel was die zo rookte', vertelt Ria Ruiter als ze gevraagd wordt naar de brand van vanavond. Ria en haar man Cornelis zaten in hun huis aan de Vliegersvelderlaan aan het avondeten toen er werd aangebeld door een jongen: 'Weet u wel dat uw heg in brand staat, zei hij.'

'Hij rolde meteen de slang uit en begon emmers door te geven'

'We hadden wel knallen gehoord tijdens het eten. Vuurwerk of rotjes.' Maar volgens Ria klonk het niet alsof die in hun tuin werden gegooid. Dat bleek wel het geval te zijn en de haag aan de zijkant van het huis vloog door het vuurwerk in brand. De vlammen breidden zich snel uit in de haag. 'Het zijn coniferen en ze zijn dood vanbinnen', legt Cornelis uit. 'Ook zijn de takken een beetje vettig, dus dat brandt wel'.

Het echtpaar is blij dat de jongen aanbelde. 'Hij vroeg meteen of we een brandslang hadden en toen ik die uit de schuur had gehaald hielp hij met uitrollen en emmers doorgeven.' Ruiter heeft in het leger gezeten en weet wel het een en ander van brandjes blussen: 'Hij hield de slang vast en ik vertelde hem dat hij aan de zijkant moest blussen. Nooit in het midden. Dat werkt niet.'

Bedanken en een aardigheidje

Ria is blij dat de schade beperkt is gebleven tot een paar coniferen. Ze vindt het zonde, maar het is maar een heg. 'We poten wel weer nieuwe struiken.'

Als de familie Ruiter later was geweest dan had het wel gevaarlijk kunnen worden. Het houten kippenhok staat maar anderhalve meter van de heg af en ook het houthok staat daar. Dat is geïmpregneerd, dus dat zou zeker goed gaan branden.

Juist omdat het zo goed is afgelopen, zijn Ria en Cornelis de onbekende helper zo dankbaar. Toen de brandweermannen aankwamen hebben ze niet meer op de jongen gelet en is hij vertrokken. 'En dat is wel jammer', zegt Ria. 'We zouden hem zo graag bedanken en een aardigheidje geven'.

Oproep

Een echte beschrijving van de man kunnen ze niet geven, maar een oproepje bij Omroep Gelderland werkt misschien wel.

De jongeman is ergens in de twintig en ziet er netjes uit. 'Je zou hem zo binnenlaten', aldus Cornelis.

Ben je of ken je degene die op woensdagavond 2 januari 2019 rond 18.30 uur in Barneveld hielp met een brand blussen? Neem dan contact op met webredactie@gld.nl.