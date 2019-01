Nieuwe uitdaging nodig? Word veerbaas in de Achterhoek!

BRONKHORST - Dirk Wijers is al 42 jaar pontbaas. Zijn trouwe metgezel, hond Elza, gaat iedere dag met hem mee. Tientallen keren per dag gaat hij heen en weer tussen Bronkhorst en Brummen. Een ritje van nog geen 2 minuten. 'Het is maar net hoeveel gas je geeft', lacht hij.

Maar Wijers wil met pensioen. Daarom staat het veer Bronkhorst - Brummen te koop. Hij wil meer vrije tijd. Er is al interesse getoond, maar Wijers verkoopt zijn pont niet aan iedereen. Wijers denkt niet dat de verkoop zo'n vaart zal lopen. Hij verwacht dit jaar zelf nog aan het roer te staan.

Dochters denken erover na

Zijn dochters hebben in eerste instantie gezegd het veer niet over te willen nemen, maar nu er interesse is van anderen willen ze er toch nog eens over nadenken. 'We gaan het er over hebben en ze moeten maar kijken of het in hun leven past.' In de tussentijd hebben verschillende mensen al interesse getoond. 'Ik werd net nog gebeld, maar hoe serieus dat is...?'

Gelukszoekers geen kans

Wijers verkoopt zijn pont niet aan iedereen. 'Gelukszoekers hebben pech. Ik ben op zoek naar iemand die een groot vaarbewijs heeft. Het liefst iemand die in de scheepvaart zit. Een schipper die iets anders wil bijvoorbeeld.'

Wijers denkt dat het nog wel minimaal een jaar gaat duren voor hij iemand gevonden heeft. 'Ik ga wel heel zorgvuldig te werk. Het is heel erg intensief, want we varen bijna elke dag. Alleen op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag ben ik vrij. Dat moet een toekomst veerbaas goed weten'. Hij denkt dat er een soort van proeftijd komt voor de mogelijke nieuwe veerbaas.

'En als ik het dan uiteindelijk verkoop, dan zou ik ook best nog graag een dagje willen varen als hij op vakantie is. Dit is toch de mooiste baan die er is', zegt hij lachend.

Veerrecht en pont

De koper koopt naast het pontje uit 1934 ook het veerrecht. De nieuwe koper moet iedere dag varen.

Wat het op moet brengen? 'Ik heb gewoon een exploitatie en daar kan ik een lekkere boterham van kopen.' Nu in januari is het volgens Wijers rustig. 'Al gaat het deze week wel goed, iedereen is nog vrij en geniet nog even van de vrije dagen.'

Volgens Wijers zijn vooral de zomermaanden goed. Dan bezoeken toeristen het historische stadje Bronkhorst of genieten ze van de Achterhoekse natuur.