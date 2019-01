30ste survivalrun Beltrum: 'Steeds groter en gekker'

Deze week worden de rood-witte linten nog gespannen, maar bijna alle hindernissen zijn inmiddels al opgebouwd. Ze zien er spectaculair en -voor een leek- soms wat ingewikkeld uit. Boomstammen, netten en touwen, soms gaan ze tien meter de lucht in en over water. aan 'de bok' is twee zaterdagen gebouwd door meer dan 10 man.

Tekst loopt door onder video

'De knopen zijn belangrijk. Ze moeten goed vast blijven zitten, maar moeten na de run ook gemakkelijk weer los kunnen,' zegt bouwer en deelnemer Renzo Wassing. Hij hoopt zondag bij de beste tien te eindigen. 'Survival is verslavend. Je bent buiten, het is heel actief, technisch. Ik krijg er heel veel energie van.'

Verslavend

Hij loopt nog een keer deze meest bekende hindernis langs met Stef Beunk. Beunk verzorgt dit jaar het commentaar langs het parcours. Hij is één van de 'vrienden' die ooit met de Beltrumse survival begonnen: 'Ja dat was met slechts 15 hindernissen en in het begin ging het ook nog niet door water. Maar met de jaren werd het steeds gekker en groter'. Ook hij is verslaafd, al wint het verstand het de afgelopen jaren van het gevoel: 'het is fysiek heel zwaar. maar ik ben wel weer een beetje aan het trainen. Dus ik zeg nooit nooit...'