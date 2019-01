Deel dit artikel:













Politie zoekt met reddingshonden naar vermiste Marga Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - De politie van Nijmegen is op zoek naar de zestigjarige Marga Peperkamp. Zij is dinsdagavond rond 18.00 uur in overspannen toestand vertrokken uit haar woning aan de Jadestraat in Nijmegen. Op verzoek van de familie wordt nu met reddingshonden naar de vrouw gezocht.

In de middag maakte de politie de vermissing van Marga bekend via Facebook. In een speciale oproep liet de politie weten zich 'ernstige zorgen' te maken om de verdwenen Nijmeegse. Ze was op dat moment voor het laatst gezien op de Treubstraat in de wijk Hatert. Waar Marga sindsdien geweest is, is niet duidelijk. Reddingshonden In de avonduren is begonnen met een uitgebreide zoekactie. Daarvoor zijn ook de speciaal getrainde honden van Stichting Reddingshonden RHWW uit Duiven ingezet. De vermiste Marga is blank en droeg op het moment van haar verdwijning een zwarte jas, met daaronder een grijs shirt. Verder droeg ze een stretchbroek en zwarte schoenen met een witte rand. Het bericht van de politie op Facebook was rond 20.30 uur al meer dan 1.200 keer gedeeld. 💬 WhatsApp ons!

