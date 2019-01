Bijzondere vondst op de Veluwe: Deksel van droppingscontainer

Bij Voorthuizen op de Veluwe is een groot metalen deksel van een droppingscontainer. En dat is volgens Pieter Trap, vinder en oprichter van Stichting Oorlogsherinneringen, bijzonder.

Trap deed deze bijzondere ontdekking vlak voor nieuwjaarsdag. 'We hadden van ooggetuigen gehoord dat hier een noodhospitaal heeft gelegen.' In december 2017 ging Pieter Trap al met onze 75 jaar vrijheid YouTube-vlogger Jonas op zoek naar bommen en granaten. 'We troffen toen al dit grote metaal aan, maar het zat te ver onder de grond. We dachten toen nog dat het een voertuig was,' vertelt hij. Het duurde even voordat hij terug kwam op de plek om te ontdekken dat het een deksel was van een droppingscontainer.

Verzet

Twee kilometer van de vondst was volgens Trap een droppingszone van het verzet. 'We vermoeden dat het gedropt is in de droppingszone Bertus 1 en Podex III voor het verzet.' In de buurt van de droppingszone was het gewapend verzet in de regio Nijkerk, Putten en Barneveld erg actief. Voor piloten was het in de Tweede Wereldoorlog erg moeilijk om op de juiste locatie goederen te droppen. De deksel blijkt bij vondst ook ernstig verbogen te zijn. 'Waarschijnlijk is de parachut niet geopend en heeft de container een smak gemaakt. We gaan het nu schoonmaken om te kijken welke codes op de container staan. En kunnen dan wellicht achterhalen wat erin heeft gezeten.'