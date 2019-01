Het is weekend! En dit zijn de leukste uittips

ARNHEM - Ook dit weekend is er natuurlijk weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen idee wat je gaat doen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Midwinterhoornblazers bij Kasteel Doorwerth

Op de binnenplaats van Kasteel Doorwerth blazen zaterdag midwinterhoornblazers het nieuwe jaar in. De groep blaast niet alleen, maar vertelt ook over deze prachtige eeuwenoude traditie. De midwinterhoornblazers zijn tussen 13.00 en 16.00 uur bij het kasteel.

Monster Mania Festival

Theater de Lindenberg in Nijmegen wordt dit weekend overgenomen door de jongens van Meneer Monster voor het Monster Mania Festival. De jongens van jeugdtheatergroep Meneer Monster bestaan vijf jaar en ze vieren dat dit jaar met meerdere voorstellingen in De Lindenberg. Zaterdag en zondag zijn er voorstellingen te bezoeken en ook zijn er speciale activiteiten in de foyer.

Nieuwjaarsconcert van Het Gelders Orkest

Het hoort bij het begin van een nieuw jaar: het Nieuwjaarsconcert van Het Gelders Orkest. Het orkest luidt het nieuwe jaar in met tromgeroffel en trompetgeschal. Solist bij dit feestconcert is de Venezolaanse trompettist Pacho Flores. Hij is voor het eerst te gast bij Het Gelders Orkest. Zaterdag kun je het concert in Arnhem zien, zondag in Nijmegen.

Dansen en swingen in Doesburg

Nog niet genoeg gedanst met oud en nieuw? Dan kun je zaterdagavond nog terecht bij Podium De Waag in Doesburg. Daar wordt namelijk een feestelijk Nieuwjaarsparty gehouden. Op de klanken van de ABBA-factory en DJ Frank kunnen de liefhebbers van disco, swing en soul hun hart ophalen op de dansvloer.

Sportief begin van het jaar

Wil je het jaar sportief beginnen dan kan dat dit weekend helemaal. Echte bikkels kunnen namelijk zondag van start bij de Survivalrun in Beltrum. Ploeteren over de weilanden, klimmen over hindernissen en springen over sloten.

In Beusichem kun je zondag meelopen bij de Meentcross. Tijdens de cross loop je onder meer over grasvelden, heuveltjes en een zandstrand.

Iets rustiger aandoen kan zondagmiddag met natuurgids Gerard Hendriks op de Ermelosche Heide. De tocht begint om 13.30 uur en start vanaf het bezoekerscentrum.