Doodzieke Earl kan niet meer naar Bonaire om daar te sterven

ARNHEM - De doodzieke Earl uit Arnhem kan niet meer naar Bonaire om daar te sterven in het bijzijn van zijn familie. Hij is te ziek en kan niet meer vervoerd worden. In plaats daarvan is familie van Earl onderweg naar Nederland.

Verzorgende Manon ter Voert wist in korte tijd 20.000 euro in te zamelen via een crowdfundingsactie rond de Kerstdagen. Het was de bedoeling dat Earl met een speciaal vliegtuig met alle zorg terug kon naar zijn geboorteland Bonaire. Earl lijdt aan het Guillain-Barré syndroom, zit in een rolstoel en maakt gebruik van een beademingsmachine die de functie van zijn longen geheel overneemt.

Begrafenis op zijn geliefde eiland

Ter Voert: 'Helaas gaat het zo hard achteruit met Earl dat we zijn laatste wens hebben bij moeten stellen. Het is waarschijnlijk een kwestie van dagen voordat Earl hier in Nederland sterft. Het gaat niet meer lukken hem naar Bonaire te brengen. We zijn nu aan het kijken hoe we hem, na zijn overlijden, naar Bonaire kunnen brengen zodat hij daar begraven kan worden.'

Een broer en beste vriend komen vandaag zo snel mogelijk naar Nederland om Earl bij te staan. Ook twee zussen proberen nog op tijd naar Nederland te komen.