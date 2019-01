Oude dieselwagens beboet in Arnhem

ARNHEM - Vanaf 1 januari mogen dieselauto's van vóór 2005 het centrum van Arnhem niet meer in; vanaf april worden er ook boetes uitgeschreven van 230 euro. Daarmee is in Arnhem de strengste milieuzone van heel Nederland gerealiseerd.

Tot 1 april ontvangen bestuurders van oude dieselauto's eerst een waarschuwing van de gemeente Arnhem. Daarna worden er wel boetes uitgedeeld aan iedereen die het toch nog riskeert. 'We willen uiteraard dat de nieuwe maatregel zin heeft en dan heeft het geen nut om mensen te beboeten die nog niets van de regel afweten', aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder van de gemeente Arnhem.

'We vinden het belangrijk dat de lucht voor Arnhemmers schoon is en momenteel is hij nog niet schoon genoeg. Daarom hebben wij gekozen voor deze nieuwe maatregel', vertelt de wethouder. Zij legt uit dat de nieuwe regeling ervoor zorgt dat het aantal roetdeeltjes met 17,5 procent afneemt en dat de uitstoot van fijnstof met 10 procent afneemt.

Door middel van een camerasysteem wordt in de gaten gehouden welke auto's het centrum binnenrijden.

Vanaf volgend jaar ook bestelbusjes

Overigens stellen de landelijke regels dat de milieuzones ook voor bestelbusjes moeten gelden. Dat is in Arnhem nog niet het geval - het gaat daar alleen om personenauto's. 'In Arnhem willen we ervoor zorgen dat dat vanaf volgend jaar ook het geval is', aldus de wethouder.

Voor vrachtwagens geldt dat ze het centrum nog in mogen als ze voldoen aan de Euro III-standaard. Het gaat dan om dieselvrachtauto's van na 1999.

Sloopsubsidie van 1.000 euro

Voor mensen met een dieselauto van vóór 2005 die in het centrum van Arnhem wonen, geldt nog een sloopsubsidie van 1.000 euro. Daar wordt vooralsnog niet veel gebruik van gemaakt, maar voor de geïnteresseerden geldt de subsidie nog tot juli.