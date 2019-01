Corsowagen uit Lievelde bijna mooiste van Nederland

ULFT - De corsowagen ‘Toccata und Fuge’ van corsogroep Teeuws uit Lievelde is door corsoliefhebbers in Nederland verkozen tot de tweede mooiste wagen van 2018. De eerste plaats ging naar de creatie ‘Alert’ van corsogroep Stark Wark uit Vollenhove in Overijssel.

Een derde plaats was er voor ‘Pestdokter’ van de Brabantse corsogroep Klein Zundert. De wedstrijd werd uitgeschreven door de website ‘corsonetwerk’; een toonaangevende berichtgever over corso's in Nederland. ‘Toccata und Fuge’ werd in september al verkozen tot beste corsowagen tijdens het bloemencorso in Lichtenvoorde.

Destijds roemde de jury de wagen om de orgelpijpen die tot in detail waren uitgevoerd. Ook de kleuren van de wagen vielen goed in de smaak bij de juryleden. Vorig jaar won Teeuws met ‘Licht transport’ nog in het klassement van de mooiste corsowagen van Nederland.

Lichtenvoorde grote winnaar

Naast de creatie van Teeuws hebben nog twee Lichtenvoordse corsowagens de landelijke top-10 gehaald. ‘Eindbaas’ van Hooiland eindigde net naast het podium op een vierde plaats. De corsowagen ‘Vlekkeloos’ van 6Kamp kwam terecht op een zesde plaats. Beide wagens eindigden dit jaar ook in de top-3 tijdens het bloemencorso in Lichtenvoorde.