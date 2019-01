Inwoners van Ede, Kerkdriel, Bemmel, Putten en Doetinchem winnen 100.000 euro

Goed nieuws voor een grote groep Gelderse deelnemers aan de Postcode Loterij. Op vijf plekken in de provincie viel nieuwjaarsdag namelijk de zogenoemde Buurt-Ton. In Ede, Kerkdriel, Bemmel, Putten en Doetinchem mag 100.000 euro verdeeld worden binnen de winnende postcodes.

De winnende postcodes zijn 6713 RB (Valkenier in Ede), 5331 KK (Hoorzik in Kerkdriel), 6681 MB (De Gaard in Bemmel), 3881 KB (Reviusstraat in Putten) en 7004 HD (Rekhemseweg in Doetinchem). Mensen die meespelen met de Postcode Loterij en een lot hebben met een winnende postcode mogen samen met de andere deelnemers in hun straat een bedrag van een ton verdelen.

De echt grote bedragen gingen ditmaal voorbij aan Gelderland. In Assen, Sevenum en Vollenhove werden bedragen van 1 miljoen euro uitgekeerd per winnende postcode. De hoofdprijs van 53,9 miljoen euro viel in het Groningse Glimmen.