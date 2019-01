Omstreden hoogwatergeul genomineerd voor De Nederlandse Bouwprijs

VEESSEN - De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is in de race om onderscheiden te worden met De Nederlandse Bouwprijs 2019. De organisatoren van de award maken bekend dat de Veluwse hoogwatergeul het in de categorie 'Civiele Kunstwerken' opneemt tegen een speciale fietsbrug in Friesland.

De hoogwatergeul werd bijna twee jaar geleden officieel in gebruik genomen. De geul werd gebouwd om bij hoogwater het peil in de IJssel te laten zakken en de kans op overstromingen te verminderen.

Op verzoek van omwonenden werd de officiële opening in februari 2017 geen feestelijk moment. Een groot deel van de buurt verzette zich namelijk al vanaf het eerste moment tegen de komst van de 8 kilometer lange hoogwatergeul met twee bruggen en gaf aan dat de echte noodzaak van de bouw van de hoogwatergeul geen moment werd aangetoond.

190 miljoen euro

Ondanks de aangedragen bezwaren kwam de hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld er toch. Het project kostte 190 miljoen euro, was na vijf jaar volledig af en werd geopend door de toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz Van Haegen.

Bijna twee jaar na de ingebruikname nomineert Stichting De Nederlandse Bouwprijs de hoogwatergeul nu dus als kunstwerk.

Jurycommentaar

'De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een enorme ingreep in het landschap, maar oogt bescheiden', geeft de jury te kennen in haar commentaar. Volgens de jury is er sprake van 'een prachtig staaltje Hollandse Delta' met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak.

'Hier komt alles samen: klimaatadaptatie, natuurwaarde, verbeterde omstandigheden voor de boeren én een belevingswaarde door nieuwe recreatiemogelijkheden toe te voegen.'

Wachten tot februari

'Volgens de jury is dit het resultaat wanneer een interdisciplinair team van architecten, landschapsarchitecten en ingenieurs gaan samenwerken; een oplossing die doet waarvoor het ontworpen is - hoogwater beheersen - maar die ook mooi opgaat in de omgeving. Hier geldt 1 + 1 = 3; iedere betrokkene in de omgeving gaat erop vooruit!', aldus de commissie.

De hoogwatergeul concurreert met de biocomposiet fietsbrug bij Ritsumasyl in Friesland. Later dit jaar wordt die brug officieel in gebruik genomen. Op maandag 4 februari worden de winnaars van De Nederlandse Bouwprijs 2019 bekendgemaakt.

