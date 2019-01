Blog: Vitesse in Portugal op zoek naar stevig fundament

PÊRA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa!

Een reisdag vandaag. Vitesse vertrekt met 25 spelers naar het zuiden van Portugal, in de omgeving van Albufeira. De selectie vliegt aan het eind van de middag, vanaf Schiphol.



Foto: Vitesse

Onder de spelers bevindt zich in ieder geval een testspeler. Iyas Alilou Khouribech, een jonge rechtsback die mogelijk het vertrek van Khalid Karami moet opvangen. Maar ook Richie Musaba vliegt mee, de jonge middenvelder traint al een tijdje mee bij het eerste elftal en wordt nu beloond met een trainingskamp.

Hij is overigens niet de enige debutant in de selectie, want ook Richonell Margaret vliegt mee. Hij is ook een middenvelder en wordt al meteen onder de hoede genomen door de ervaren rot Alexander Büttner. Gezien de bekende streken van de Achterhoeker moet nog blijken of het een goede keuze is van Margaret om naast Büttner te gaan zitten.

Stabiliteit

Deze jongens moeten er in ieder geval voor gaan zorgend at Vitesse op een goed niveau kan gaan oefenen. Want Vitesse zoekt stabiliteit. In de eerste seizoenshelft werden goede overwinningen afgewisseld met enorm matige resultaten. Vooralsnog heeft trainer Leonid Slutskiy zijn voetbalidee nog niet tot een groot succes kunnen maken in Arnhem, maar misschien lukt dat na het trainingskamp in Zuid-Portugal al een stuk beter.

Morgenochtend staat de eerste training op het programma, vanaf dan is het toerwerken naar de wedstrijd tegen Excelsior op 18 januari.