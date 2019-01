Flinke schade aan huizen in Opijnen: 'Het leek wel een bom uit het leger'

OPIJNEN - Minimaal drie panden aan de Waaldijk in Opijnen hebben ernstige schade opgelopen tijdens de nieuwjaarsnacht. Volgens een bewoner zijn er door een vuurwerkbom meer dan 30 ruiten gesneuveld en zijn er ramen en deuren ontzet.

Ook cafetaria Big Bread is ernstig beschadigd. 'Alles is kapot, ruiten, het dak en er zijn deuren ontzet', vertelt Rik, een vriend van de eigenaar. 'Toen ik dit zag, dacht ik: wat voor gekken zijn dit geweest?'

De cafetaria is wel gewoon open vandaag, maar dat komt mede door de vrienden van de eigenaar. 'We hebben vandaag met heel veel mensen staan opruimen. Ze komen van de week waarschijnlijk de schade herstellen, want dat is op nieuwjaarsdag wat lastig te regelen allemaal. Maar we hebben onder meer alvast noodruiten geplaatst, maar dat is geen gezicht.'

Foto: Bart Meesters

'Huizen stonden te schudden'

Volgens omwonenden gaat het om een vuurwerkbom die de schade heeft aangericht. 'Honderden meters verderop voelden mensen hun huis nog schudden', vertelt Rik. 'Sommige bewoners zeiden dat het leek op spul wat ze in het leger gebruiken.'

Oorlogsgebied

Onze verslaggever Karel de Jong sprak een bewoonster van Opijnen, die aan de andere kant van het dorp woont. 'En ik hoorde de knal ook. Ik dacht: wat is dit nou? Dit was echt niet normaal. Ik ben blij dat de mensen die voor de ramen zaten een engeltje op hun schouder hadden. Het glas lat wel meters in de kamer. Je weet niet wie het doet hè, ze leggen er geen briefje bij.'

Onze verslaggever keek zelf ook even rond. 'Het lijkt inderdaad wel een oorlogsgebied hier. Een politieman sprak vannacht ook over de Gazastrook. Maar we zijn hier gewoon in Opijnen.'

Foto: Bart Meesters

De eigenaar van de cafetaria gaat woensdag aangifte doen. Een bewoner van een ander pand is bezig om foto's te maken voor de verzekering.