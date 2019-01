Deel dit artikel:













Urgente vermissing in Doetinchem Foto: politie Doetinchem

DOETINCHEM - De politie is sinds dinsdagmiddag 1 januari op zoek naar een 74-jarige dementerende mevrouw in Doetinchem. De dame in kwestie heet Hendrika Bolhaar. Ze is rond 13.00 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Abdijlaan, nabij Kasteel Slangenburg.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Mevrouw Bolhaar is een blanke vrouw van ongeveer 1.75 meter lang. Ze heeft grijs haar en draagt een goudkleurige bril. Verder heeft ze een normaal postuur en draagt een zwarte broek met daaronder half hoge bruine laarzen en een zwarte pet.



Mevrouw Bolhaar heeft geen telefoon of andere persoonlijke spullen bij zich en is te voet vertrokken. Heeft u de vrouw zien lopen of weet u waar ze is? Bel dan met de politie via 0900 - 8844.