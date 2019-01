Bruls wil oud en nieuw wel een keer overslaan: 'Uit de hand gelopen feest'

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is helemaal klaar met de manier waarop oud en nieuw verloopt.

In Nijmegen waren er 40 incidenten en 187 met het Rivierengebied erbij. 'Dat zijn absurde getallen. Als dit zou gebeuren bij een normaal evenement, zou geen enkele burgemeester er een vergunning voor geven. Ik snak ernaar om oud en nieuw volgend jaar maar eens over te slaan. Zo gaat dat niet. Ik vind het een uit de hand gelopen feest. We kiezen voor een massale inzet en willen overal zo snel mogelijk bij zijn. Zonder die inzet hadden veel van die incidenten tot misschien wel hele erge ongelukken kunnen leiden', zo luiden de ferme teksten van de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Premier Rutte noemde mensen die hulpverleners lastigvallen al 'idioten'. 'Natuurlijk is dat idioot gedrag en absoluut niet goed te praten', zegt Bruls. 'Ik vind dat er eens een statement zou moeten komen zowel van de premier als van mijzelf en andere mensen die invloed hebben. Het moet toch mogelijk zijn om dit soort feesten te houden zonder buiten tekeer te gaan. We moeten nadenken hoe we omgaan met vuurwerk in deze.'

'Ik ga nu langzaam naar het punt dat ik naar een hele strenge verbodsbepaling wil. Laten we die discussie maar eens met elkaar voeren. Ik wil wel benadrukken dat het niet alleen om vuurwerk gaat, maar ook absoluut over alcohol. Alles heeft een oorzaak en gevolg. Vuurwerk is als zodanig slechts een middel en niet een oorzaak van alle ellende.'