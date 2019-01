Zomervreugde, nieuw zomerfestival in Arnhem

ARNHEM - Vunzige Deuntjes, Watermeloen en Luxor Live komen in mei 2019 samen voor een gloednieuw festival onder de noemer Zomervreugde. Het eclectische muziekevenement strijkt 25 mei neer op Papendal bij Arnhem.

Op de eerste editie van Zomervreugde is er ruimte voor 5000 bezoekers en vier stages, die gehost zullen worden door Vunzige Deuntjes, Watermeloen, Luxor Live en Knock on Wood. 'We hebben gemerkt dat er in Arnhem en omstreken weinig muziekfestivals voor jongeren plaatsvinden waarin ook ruimte is voor R&B/hiphop programmering. Terwijl hier wel degelijk een grote vraag naar is', aldus Niels Leferink, programmeur van het Arnhemse poppodium Luxor Live en één van de initiatiefnemers van het nieuwe festival.

Mix van stijlen

Vunzige Deuntjes en Watermeloen organiseren met regelmaat R&B/hiphop evenementen in het Arnhemse, en zetten nu de volgende stap in de vorm van een nieuw muziekfestival in Arnhem. 'Alhoewel deze organisaties zich enkel richten op R&B/hiphop, doen we dat bij het nieuwe festival niet. We merken juist dat het huidige publiek vraagt om een mix van stijlen. Het ene moment dansen op R&B, dan door swingen op disco om vervolgens te stuiteren op opzwepende house. Juist die combinatie en het brede geluid dat we laten horen maakt ons evenement uniek. Zomervreugde Festival is voor iedereen.'

'Link met sport en spel'

De keuze voor Papendal (sportcentrum en thuisbasis voor NOC*NSF, red.) komt niet zomaar uit de lucht vallen. 'Naast dat dit natuurlijk een paradijselijke locatie is voor een festival, is de link met sport en spel ook daar. Iets wat, naast de muziek, een belangrijke rol speelt bij de evenementen die Vunzige Deuntjes en Watermeloen organiseren.'

Het festival vindt plaats op 25 mei 2019 van 13:00 tot 00:00 uur op Papendal in Arnhem.