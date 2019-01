Dit is de eerste Gelderse baby van 2019!

ARNHEM - Het nieuwe jaar is pas vier minuten oud als Louay wordt geboren in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Hij is het zoontje van Wahid en Kaltum en het broertje van Amir (5) en Maisa (3).

Louay is het eerste kindje dat in 2019 is geboren in Gelderland. Het gezin woont in Arnhem.

Moeder Kaltum noemt het een 'hele verrassing' dat haar zoon net na middernacht in de nieuwjaarsnacht is geboren. 'Het was een zware bevalling, maar het gaat nu stukken beter. Ik ben heel gelukkig. Ik ben blij dat het voorbij is. Nu kan ik ervan genieten.'

Vader Wahid is vooral heel trots: 'Mooie ogen, mooie haren. Lief kind'. Hij krijgt vijf dagen extra verlof vanwege de geboorte van zijn zoontje.

Broer Amir en zus Maisa zijn eensgezind over hun kersverse broertje Louay: 'Lief!'.