'In 2030 hebben we een kolonie mensen op Mars'

WAGENINGEN - Afgelopen jaar bestond de Wageningen University & Research (WUR) 100 jaar. Omroep Gelderland besteedt aandacht aan dit jubileum. In een artikelenreeks worden thema’s die bij de WUR onderzocht worden onder het voetlicht gebracht. Dit is deel 3. WUR en landbouw op Mars.

'Ik verwacht dat we in 2030 met een kolonie op de maan wonen, dan is het wel handig om daar wat te eten te hebben.' Het is een uitspraak van Wieger Wamelink. Als klein jongetje wilde hij astroloog worden. Uiteindelijk werd hij ecoloog en studeerde plantenveredeling. Zijn twee passies wist hij uiteindelijk op wonderlijke wijze te combineren. Al jaren is hij aan het onderzoeken of we landbouw kunnen toepassen op mars en de maan.

Innovatie

Wieger geeft het grif toe. Zijn onderzoek is op aparte wijze gestart. 'In die tijd was er een potje voor innovatieve projecten en onderzoeken. Ik leverde daar een aantal keer een onderzoeksaanvraag voor maar die werd meerdere malen afgewezen omdat het niet innovatief genoeg was. Toen kwam ik met dit idee.' In 2013 startte hij met zijn onderzoek.

Arizona en Hawaii

En dus begon Wamelink op 1 april 2013, een erg onhandige datum, met het een zeer praktisch onderzoek. Zaadjes planten op maan- en marsgrond. Alleen er was één probleem. Marsgrond is er niet op aarde, maangrond wel maar dat mag niet gebruikt worden. Wamelink: 'NASA heeft uit studies kunnen achterhalen hoe die grond in elkaar steekt. Marsgrond lijkt heel erg op een vulkanische grond die op Hawaii te vinden is. En de maangrond lijkt heel erg op de grond uit de woestijn van Arizona. Die konden we wel importeren.'

Eerste experiment

De zaadjes werden geplant en wat toen gebeurde overtrof Wiegers stoutste dromen. 'Ik was een dikke maand later, op 4 mei in de kas aan het werk. Toen zag ik opeens knoppen aan de plantjes. Een dag later, op 5 mei, terwijl heel Wageningen aan het feesten was, heb ik de eerste op marsgrond gekiemde tuinkers gefotografeerd.'

Nuttig

In de loop der jaren werd er meer en meer geteeld op de gronden uit het universum. Tomaten, tuinkers, rucola, bonen. Wamelink organiseerde er hele diners mee. Telen op mars en de maan het klinkt niet alleen heel mooi, het kan dus ook. Maar wat hebben we eraan? 'Ik denk heel veel.' Zegt Wamelink. We hebben nu al nieuwe inzichten kunnen creëren over verbouwen op aarde. Daarnaast denk ik dat we in 2030 een kolonie mensen op de maan hebben zitten. Dan is het wel handig als die kunnen eten. Dat kan het beste door daar groente te verbouwen.'