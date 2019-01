'Jantje bedankt, Jantje bedankt!' Eerbetoon aan overleden café-eigenaar tijdens nieuwjaarsfeest

'Als eerbetoon aan Jan willen wij als personeel de schouders er flink onder zetten en ondanks deze moeilijke situatie zorgen voor een geweldig evenement', schreef de organisatie. En een mooi evenement werd het. Feestvierders zongen uit volle borst: 'Jantje bedankt, Jantje bedankt!' Zoon Roel ter Voert is bedroefd, maar is blij dat de wens van zijn vader in vervulling is gegaan. 'Het is allemaal heel erg dubbel', zegt hij.

Kijk hier naar beelden van het eerbetoon (tekst gaat verder onder de video)



'Hartverwarmende reacties'

Tijdens het feest en op de Facebook-pagina van het bedrijf betuigen honderden mensen hun medeleven. De familie van Jan noemt het 'hartverwarmend'. Ter Voert was een icoon in de Achterhoek en stond aan de wieg van het nieuwjaarsfeest. Al sinds 1970 wordt het zalencentrum jaarlijks omgebouwd tot een feestlocatie met plek voor 4000 mensen. 'Mensen komen uit het hele land', vertelde Jan ter Voert in 2016 nog aan Omroep Gelderland.

'Het is een feestmiddag met een raar randje. Dit is hoe hij het gewild had', vertelt Sandra Vriese. Ze treedt al jaren op tijdens het feest op nieuwjaarsdag. 'Dit feest moest doorgaan, maar het blijft raar', voegt barmedewerker Ben van Niersen toe. 'Het is een eerbetoon. Dit zal ieder jaar weer een eerbetoon aan Jan zijn.' Wie je het ook vraagt in Megchelen: de café-eigenaar was geliefd in zijn dorp en ver daarbuiten.

Bekijk de reportage



Zie ook: 4000 jongeren naar afterparty in Megchelen