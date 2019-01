Wat verandert er voor ons in 2019?

De zon ging weer gewoon op, de oliebollen staan ook vandaag weer op tafel en de nieuwjaarswensen vliegen in het rond. Op het eerste oog verandert er niet zoveel dit jaar. Maar toch wordt 2019 op verschillende vlakken toch een ander jaar dan 2018. Hoe dan? We hebben enkele veranderingen op een rijtje gezet.

We zullen eens beginnen bij vandaag.

Dag dieselauto!

Vanaf vandaag zijn oude, vervuilende, dieselauto's niet meer welkom in Arnhem. Dat moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in Arnhem verbetert. Wie strakst toch met een dieselauto van voor 2004 de binnenstad wil inrijden riskeert een boete van 230 euro.

Rijbewijs halen wordt duurder

Wie toch nog auto wil rijden in het centrum van Arnhem kan dat dus beter in een schonere auto doen. En dan is een rijbewijs natuurlijk ook handig, maar heb je die nog niet? Dan gaat je dat wel wat meer kosten. Het praktijkexamen voor de auto gaat 108 euro kosten, zes euro meer dan het afgelopen jaar.

Van drie naar één

Vanaf vandaag woont er niemand meer in de gemeente Geldermalsen, Neerijnen of Lingewaal. Niet omdat die gemeenten van de kaart zijn geveegd, maar omdat die drie gemeenten zijn gefuseerd. De naam is nu de gemeente West-Betuwe.

Dat betekent ook dat de plaatsborden vervangen moeten worden. In dorpen als Meteren en Waardenburg is dat nog niet gebeurd, maar in Neerijnen zelf hebben ze het slimmer aangepakt: daar staat de gemeentenaam gewoon niet op de borden.

Dan gaan we nu door naar de plannen voor later dit jaar.

Van Cornielje naar Berends

Iets wat al heel snel gaat veranderen is de man die de Commissaris van de Koning is in Gelderland. Dat is nu nog Clemens Cornielje, maar hij stopt per 1 februari. Dan neemt de (bijna) oud-burgemeester van Apeldoorn het over: John Berends.

Op vakantie in Arnhem? Dat wordt duurder!

Stel, je wil de toerist uithangen in Arnhem en je blijft ook nog ergens slapen, dan kost je dat twee euro meer dan het afgelopen jaar. Arnhem gaat namelijk de toeristenbelasting weer invoeren. Sinds 2015 was de toeristenbelasting afgeschaft, maar daar komen ze in de Gelderse hoofdstad alweer op terug.

Sneller op de snelweg?

En kunnen we dit jaar dan misschien iets makkelijker over de snelwegen in onze provincie? Dit jaar start er groot werk aan de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Alles voor die extra rijbaan. En ook wordt er bijna 46 miljoen euro uitgetrokken voor de A2 tussen Deil en Vught. Het wordt dus waarschijnlijk allemaal iets sneller op de snelweg.

En dan nog wat voorspellingen van onze kant in het kader van de aankomende veranderingen in 2019.

Normaal stopt toch (niet)

De Achterhoekse band Normaal stopt wel. Het is nu toch echt wel gedaan met het gezang uit het keeltje van voorman Bennie Jolink. In 2015 gaven ze een slotconcert in GelreDome, maar vorig jaar kondigde de band ineens aan dat zij op Hemelvaartsdag 2019 weer een concert geven in Lochem. Maar hierna is het toch echt klaar. Tenzij Jolink ons weer verrast...

Worm-cup

De world-cup is dit jaar in Gelderse handen. Siri Worm uit Doetinchem vecht aankomende zomer met het Nederlandse vrouwenvoetbalteam voor de wereldbeker. En ja, na de Europese titel volgt nu de wereldtitel.