De Graafschap vist achter net bij De Leeuw

DOETINCHEM - De Graafschap heeft geprobeerd Michael de Leeuw vast te leggen als nieuwe aanvaller. De oud-Superboer koos echter voor concurrent FC Emmen, waardoor de zoektocht naar aanvallende versterking een vervolg krijgt in het nieuwe jaar.

'We hebben het te accepteren en moeten weer doorschakelen', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede, die De Leeuw graag terug zag keren in Doetinchem. 'Ik vind het jammer, maar het is een keuze van de speler. Mijn keuze zou wel op De Graafschap zijn gevallen, maar ik ben iets gekleurd.'

Eerder verkoos aanvaller Kaj Sierhuis van Ajax een verhuurperiode bij FC Groningen boven de voetbalclub uit Doetinchem, waardoor de zoektocht naar een aanvaller verder gaat. Hoewel Hofstede niet in wil gaan op mogelijke aankopen, zingen de namen van Cyriel Dessers, Vincent Vermeij en Layton Ndukwu rond als mogelijke versterkingen.



Daarnaast zoekt de ploeg nog naar een centrale verdediger. Met middenvelder Azor Matusiwa is inmiddels de eerste versterking vastgelegd. De nieuwe namen betekenen dat De Graafschap een aantal spelers in de etalage wil zetten voor een verhuurperiode. 'Als er spelers bijkomen, moeten we kijken welke spelers beter bij een andere club speeltijd kunnen krijgen', beaamt Hofstede. 'Dat moeten we eerst intern goed bespreken, het is te vroeg om daar iets over te zeggen.'