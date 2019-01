Deel dit artikel:













Luchtkwaliteit de ochtend na oud en nieuw vooral minder rondom Arnhem en Eibergen Foto: Presbureau Heitink

EIBERGEN - De luchtkwaliteit heeft flink te lijden onder het vuurwerk dat in nieuwjaarsnacht massaal is afgestoken. Dat blijkt uit een kaart van luchtmeetnet.nl. In Gelderland zijn het met name Arnhem, Velp en in de buurt van Eibergen waar de luchtkwaliteit dinsdagochtend om 8.00 uur matig is.

Opmerkelijk is dat om 8.00 uur de luchtkwaliteit in Nijmegen volgens de kaart van luchtmeetnet 'goed' is, terwijl dat vlak na de jaarwisseling nog 'zeer slecht' was, zo blijkt uit onderstaande kaart. Het kaartje in deze tweet laat ook een grote piek zien in Nijmegen. Tijdens de jaarwisseling verandert de luchtkwaliteit naar 'zeer slecht', veroorzaakt door fijnstof. 💬 WhatsApp ons!

