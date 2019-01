Jaarwisseling in Gelderland: vooral héél veel brandjes

Brand in een meubelopslag in Apeldoorn. Foto: Pim Velthuizen

ARNHEM - De afgelopen jaarwisseling stond in Gelderland in het teken van feest, vuurwerk en vooral van talloze brandjes. De brandweer had er de handen meer dan vol aan. Van grote incidenten was voor zover nu bekend geen sprake.

Vlak voor nieuwjaar gebeurde er een ernstig ongeval op de A2 bij Waardenburg. Twee agenten raakten daarbij gewond toen een automobiliste hun politieauto ramde. De brandweer moest de agenten uit hun voertuig halen. De automobiliste reed mogelijk onder invloed en is aangehouden.

'Flink drukker' met brandjes

Wie oud en nieuw zegt, zegt vuurwerk en fikkie stoken. Al op oudejaarsdag waren er op veel plekken in Gelderland brandjes te blussen, maar nergens had de brandweer het zo druk als in het Rivierengebied. Vooral autobanden gingen in de fik.

In Poederoijen en Brakel gingen zelfs complete caravans in vlammen op. De brandweer in de regio Gelderland-Zuid merkte dat het 'flink drukker' was dan vorig jaar. In 30 uur tijd moest de brandweer 87 keer uitrukken. Volgens een woordvoerder ging het vooral om kleine brandjes.

Grotere branden waren er onder meer in Apeldoorn, waar een meubelopslag en een kelderbox van een flat in rook opgingen. In Nijkerk liep de Lidl schade op door vuur in het dak. In Ede brak brand uit in twee woningen, maar de schade bleef beperkt.

Containers en auto's

Opvallend was het grote aantal branden in afval- en kledingcontainers in heel veel plaatsen. De brandweer kon steeds niets anders doen dan de containers vol water gooien. Verder stonden in onder meer Ede, Arnhem, Nijmegen, Lathum en Harderwijk auto's in brand.

Vuurwerk of brandstichting waren in veel gevallen de oorzaak.

Twee aanhoudingen

De politie in Gelderland beleefde een overzichtelijke nacht. De ME was wel op de been in het traditioneel onrustige Brakel en Waardenburg, waar twee aanhoudingen werden verricht.

In Tiel assisteerde de ME bij het blussen van een brandje. Tot grote ongeregeldheden kwam het voor zover bekend niet.

Inbrekers maken sieraden buit

In Ermelo en Harderwijk waren in de nieuwjaarsnacht vijf woninginbraken. 'Een trieste balans', schrijft wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter.

De daders doorzochten de huizen en maakten onder meer sieraden buit. De politie stelt buurtonderzoeken in.

Steekincident

Diep in de nieuwjaarsnacht was er nog wel een steekincident op de Klarendalseweg in Arnhem. Een persoon raakte daarbij gewond. Het is nog onduidelijk wat daar precies is gebeurd.