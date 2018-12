Liveblog (gesloten): tientallen brandjes per uur, brandweer drukker dan vorig jaar

Het liveblog is gesloten! Natuurlijk houden we je via onze app en site op de hoogte van het laatste nieuws rond de jaarwisseling. Op Nieuwjaarsdag om 9.00 uur is er op TV Gelderland een extra uitzending te zien over de afgelopen avond en nacht.

03.19 In Waardenburg zijn in de nieuwjaarsnacht in ieder geval twee aanhoudingen verricht. Dat meldt een correspondent ter plekke.

03.10 In Tiel moest de brandweer de hulp van de ME inschakelen om een brandje te blussen op de Harriet Freezerstraat in de wijk Rauwenhof. Het was er namelijk nogal onrustig, meldt een videocorrespondent.



Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

03.05 In de Lidl aan de Ampèrestraat in Nijkerk heeft brand gewoed. Of beter gezegd, óp de Lidl. Het dak van de supermarkt had vlam gevat. De brandweer moest de deur van de winkel opbreken om goed bij de brand te kunnen. De vlammen waren vervolgens vrij snel onder controle. Vuurwerk lijkt de oorzaak.



Foto: News United

02.35 Naast containers gaan in de nieuwjaarsnacht ook auto's in vlammen op. Het was onder meer raak in Ede, Arnhem, Lathum en Harderwijk.

02.28 Op het strand van Scheveningen loopt een vreugdevuur momenteel flink uit de hand. In Stroe doen ze het in de nieuwjaarsnacht iets rustiger aan. Een stapel pallets werd aangestoken. Het duurde niet lang voordat de stapel instortte en helemaal uitbrandde.



Foto: Luke Beens/Persbureau Heitink

02.10 In het Rivierengebied is de politie zoals elke jaarwisseling alert op ongeregeldheden. Vooral in Waardenburg, Brakel en Beesd is politie op de been.

01.40 De brandweer in de regio Gelderland-Zuid heeft het flink drukker dan vorig jaar. Tussen gisteravond 18 uur en middernacht moest de brandweer 87 keer uitrukken voor branden. Vorig jaar moest de brandweer 57 keer op oudjaarsavond aan de bak. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het vooral om kleine brandjes. De meeste branden zijn in de gemeente Nijmegen (27), maar ook in Zaltbommel heeft de brandweer veel werk. Hier waren 19 branden.

01.36 De meldingen over brandjes in afval- en kledingcontainers vliegen de brandweer tijdens de jaarwisseling om de oren. In heel Gelderland stonden de afgelopen dagen al tientallen containers in de fik.



Ook in Tolkamer was brand in een container. Foto: Jordi Deckert

01.23 Wederom brand in een woning in Ede, nu aan de Aalbeek. De bewoner was blijkbaar niet thuis.



Foto: Luke Beens/Persbureau Heitink

01.17 Vanuit Dieren komt een mooie foto van het vuurwerk van bovenaf. Veel rook en wat regendruppels op de lens, maar toch een mooi uitzicht!



Foto: Persbureau Heitink

01.08 In een woning aan de Liebeek in Ede heeft brand gewoed. De zolder liep naar verluidt grote schade op. Vuurwerk lijkt de oorzaak, meldt een videocorrespondent.



Foto: Omroep Gelderland

01.03 Ook uit Zevenaar komen beelden van het vuurwerk.





00.57 In Nijmegen levert het vuurwerk fraaie beelden op!





00.51 Op Hoogte 80 in Arnhem verzamelden zich rond de jaarwisseling veel mensen om van het vuurwerk te genieten. Door de mist en rook viel het uitzicht echter tegen. Ook waren de harde vuurwerkklappen te veel van het goede voor sommigen.





Foto: Omroep Gelderland

00.46 Op Oudejaarsavond ging op de Burgemeester Posweg in Poederoijen een caravan in vlammen op. Het ding was volgestopt met autobanden en rotzooi. Even later gebeurde hetzelfde op het Marktplein in Brakel.





Foto: Jurgen Versteeg / Meesters Multimedia

00.35 Eerder op de avond was er een brandje in de wijk Diepvoorde in Wijchen. Omstanders gooiden daar vervolgens vuurwerk naar de brandweer. De politie sprak de omstanders daarop aan, maar het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.

00.29 Beelden van de brandende meubelopslag aan de Marktstraat in Apeldoorn.



23.45 Aan de Nederhorst in Ede moest de brandweer een brandende auto blussen. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken. Een tweede auto raakte beschadigd.

Foto: Omroep Gelderland

23.40 De meubelopslag die eerder in brand stond in Apeldoorn is inderdaad helemaal verloren gegaan, meldt de veiligheidsregio. De brandweer controleert naastgelegen panden.

23.20 Twee agenten zijn gewond geraakt toen hun politiewagen op de snelweg A2 bij Waardenburg werd geramd door een andere weggebruiker. De weg is dicht in de richting van Utrecht naar Den Bosch.

23.05 Van de meubelopslag aan de Marktstraat in Apeldoorn is niet veel over.

Foto: Pim Velthuizen

23.00 Bij Sporthal De Betuwe in Tiel is brand uitgebroken. Omdat er ruiten waren ingeslagen lijkt het op brandstichting.

22.50 Aan de Marktstraat in Apeldoorn staat een opslag met meubelen in brand, meldt de veiligheidsregio.

22.40 Door een ongeluk tussen Waardenburg en Zaltbommel is de snelweg A2 in de richting van Den Bosch dicht. Volgens een videocorrespondent zou er ook een politieauto bij het ongeluk betrokken zijn.

22.10 Veel branden in Bommelerwaard

De brandweer heeft de handen vol aan branden in de Bommelerwaard. Zo worden in Brakel op talloze plekken autobanden in brand gestoken. Op de Maas-Waalweg in Zuilichem is een sloopauto 'opgestookt'. Op de Veerweg in Waardenburg stond een aanhanger met banden in brand.

Autobanden in brand in Brakel. Foto: Jurgen Versteeg

De politie in de Bommelerwaard zet 'een fors aantal' agenten in om de jaarwisseling in dat gebied rustig te laten verlopen. Om hoeveel agenten het precies gaat, wil een woordvoerder uit tactische overwegingen niet zeggen. Vorig jaar waren er ruim 250 agenten op de been.

De Bommelerwaard is rond de jaarwisseling traditiegetrouw het toneel van veel vreugdevuren. Sinds het afgelopen weekend zijn er al vele tientallen branden en brandjes gesticht. Het ging vooral om autobanden die in brand werden gestoken.