Liveblog (deel 2): Veel branden in Bommelerwaard

Autobanden in brand in Brakel. Foto: Jurgen Versteeg

Gelderland maakt zich op voor de jaarwisseling. De brandweer moest aan het begin van de avond al tientallen keren uitrukken voor kleine brandjes. In de Bommelerwaard moesten zoals gebruikelijk autobanden het ontgelden.

22.10 Veel branden in Bommelerwaard

De brandweer heeft de handen vol aan branden in de Bommelerwaard. Zo worden in Brakel op talloze plekken autobanden in brand gestoken. Op de Maas-Waalweg in Zuilichem is een sloopauto 'opgestookt'. Op de Veerweg in Waardenburg stond een aanhanger met banden in brand.

Foto: Jurgen Versteeg/Meesters Multimedia

De politie in de Bommelerwaard zet 'een fors aantal' agenten in om de jaarwisseling in dat gebied rustig te laten verlopen. Om hoeveel agenten het precies gaat, wil een woordvoerder uit tactische overwegingen niet zeggen. Vorig jaar waren er ruim 250 agenten op de been.

De Bommelerwaard is rond de jaarwisseling traditiegetrouw het toneel van veel vreugdevuren. Sinds het afgelopen weekend zijn er al vele tientallen branden en brandjes gesticht. Het ging vooral om autobanden die in brand werden gestoken.