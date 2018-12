De Graafschap huurt Azor Matusiwa van Ajax

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zijn eerste nieuwe speler in de winterstop binnen. Azor Matusiwa wordt voor een half jaar gehuurd van Ajax.

De 20-jarige middenvelder sluit op 5 januari aan bij de selectie die een dag later naar Spanje reist voor een trainingskamp in de regio van Barcelona. Matusiwa geldt als een dynamische en technisch vaardige speler die vooral verdedigend is ingesteld.

Matusiwa, geboren in Hilversum, heeft Angolese roots en speelt dit seizoen zijn wedstrijden bij Jong Ajax. Hij zat dit seizoen echter ook al enkele weken in de lappenmand met een liesblessure en kwam pas tijdens drie duels in actie voor de beloftenploeg van Ajax.

De intentie van De Graafschap is om zich in alle linies nog te versterken voordat de tweede competitiehelft begint. Technisch manager Hofstede repte onlangs over spelers die in de as moeten gaan spelen. Daarnaast is de club, op dit moment laatste in de eredivisie, ook nog op zoek naar een linksback als concurrent voor Jordy Tutuarima.