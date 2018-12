Liveblog: Brandweer heeft al de handen vol, woningen ontruimd in Doetinchem

Laat ons weten hoe jij oud en nieuw viert! Heb je een leuke foto of een mooi filmpje gemaakt? Whatsapp onze redactie: 0622054352 of mail naar omroep@gld.nl. In dit liveblog lees je hoe Gelderland oud en nieuw viert. Nieuwjaarsdag om 9.00 uur is er op TV Gelderland een extra uitzending te zien over de jaarwisseling. De uitzending is ook via onze app en gld.nl te bekijken.

21.45 Er wordt al urenlang flink geknald in de provincie, zo ook in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg en in Westervoort.

21.15 Op de Zandkampweg in Ermelo is een bouwkeet in vlammen opgegaan.

Foto: News United

20.45 Brand in een busje in de Wilgenlaan in Duiven. Het busje kan als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Foto: Roland Heitink

20.35 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht

Nederlanders hebben in totaal voor 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht, zegt Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrothechniek Nederland. Dat is meer dan de afgelopen twee jaar, toen ging het om 68 miljoen. Groeneveld is algemeen directeur van Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde.

20.10 Lampionnenoptocht in Ede

In de Edese nieuwbouwwijk Enka werd aan het begin van de avond een lampionnenoptocht voor de kinderen gehouden. Om 0.00 is er een vuurwerkshow.

Beelden van de lampionnenoptocht:

20.00 Woningen ontruimd

In de Van Starkenborghstraat in Doetinchem zijn enkele woningen ontruimd. De bitumineuze dakbedekking begon te smeulen, vermoedelijk door vuurwerk. De brandweer zette een hoogwerker in. De straat is tijdelijk afgezet.

19.50 Feestje met de buurt

Op De Woerd in Duiven zijn ze er klaar voor. Traditiegetrouw komen buurtgenoten bij elkaar om samen af te tellen naar het nieuwe jaar en de beste wensen over te brengen. Er is een zangeres geregeld, geluidsapparatuur en... drank.

Foto: Peggy

19.40 Drukste nacht van het jaar voor de hulpdiensten

De gemeenschappelijke meldkamer is er klaar voor.

19.10 Brandjes

De brandweer heeft het al druk. Er worden tientallen brandjes gemeld, gelukkig geen grote branden.

18.45 Oudjaarsvuur

In De Valk, in de gemeente Ede, was deze middag het traditionele oudjaarsvuur. Gerwin van Luttikhuizen uit Barneveld maakte er een video van:

17.45 Preventief compenseren

Laat die oliebollen maar komen.

17.20 Neder-Betuwe verwelkomt 24.000ste inwoner

Met de geboorte van Moos Heddema uit Kesteren telt de gemeente Neder-Betuwe nu 24.000 inwoners. Burgemeester Jan Kottelenberg bracht op oudjaarsdag een bezoek aan de nieuwe inwoner en diens ouders. Moos is 18 december geboren.

Foto: gemeente Neder-Betuwe

16.50 In Terwolde schieten ze het best

Carbidteam Terwolde is de winnaar van de Gelderse Carbidcompetitie 2018. De schieters winnen daarmee de felbegeerde gouden melkbus van Omroep Gelderland.

16.30 Na 20.00 uur geen bussen en treinen

Wil je vandaag nog met het openbaar vervoer? Denk eraan: de laatste treinen en bussen rijden tot ongeveer 20.00 uur.

16.15 'Forse' inzet politie in Bommelerwaard

En, tja, dit hoort er kennelijk ook bij. De politie in de Bommelerwaard zet 'een fors aantal' agenten in om de jaarwisseling in dat gebied rustig te laten verlopen. Om hoeveel agenten het precies gaat, wil een woordvoerder uit tactische overwegingen niet zeggen. Vorig jaar waren er ruim 250 agenten op de been.

De Bommelerwaard is rond de jaarwisseling traditiegetrouw het toneel van veel vreugdevuren. Sinds het afgelopen weekend zijn er al vele tientallen branden en brandjes gesticht. Het ging vooral om autobanden die in brand werden gestoken. Zo ging in Waardenburg onder meer een vouwwagen met banden in vlammen op:

Foto: Bart Meesters

16.00 Ja, nog steeds een lange rij voor de oliebollenkraam in Elderveld

Verslaggever Marc Loeven ziet dat het nog steeds druk is bij de oliebollenkraam in de Arnhemse wijk Elderveld. De kraam scoort al jaren erg goed in de 'lijstjes'. Er zijn vandaag zo'n 15.000 oliebollen gebakken, schat een van de verkopers.

15.45 Megadruk bij losloopgebied

Een enorme drukte bij het Rozendaalse Veld, op de Posbank bij Velp. De reden: honden mogen er loslopen en hebben daar geen last van vuurwerk, omdat het een natuurgebied is.

Foto: Omroep Gelderland

15.30 Hoe maak je een huisdier minder angstig voor vuurwerk?

Mooi nieuws vandaag: het hondje Mazuki uit Wijchen, dat geschrokken was van vuurwerk, is terecht. Gisteren dook in Barneveld hond Knoet weer op. Hier enkele tips om huisdieren minder angstig voor vuurwerk te maken.

15.00 In de rij

In de rij voor de oliebollen. Het gebeurt in winkelcentrum Elderhof. De oliebollenkraam daar is uitgeroepen tot de beste van Gelderland - volgens Oliebollentestonline.nl

En daar was het rond het middaguur ook enorm druk. Wachttijd: ruim een halfuur.

Foto: Omroep Gelderland

14.15 Schuur in de fik

In een schuur in Kootwijkerbroek (gemeente Barneveld) is vanmiddag rond 14.15 uur een brand uitgebroken. De brandweer rukte uit om de brand te blussen. Volgens een fotograaf ter plaatse is het ontstaan door vuurwerk.

Foto: News United

En eerder op de dag:

'Zo goed als leeg'

Net over de grens, in Wyler, is het vuurwerk bijna op. Nederlanders komen er massaal vuurwerk halen.



Bijna knallen

Deze jonge Arnhemmer heeft de buit binnen. Vanaf 18:00 uur mag het eindelijk worden afgeschoten. Knallen mag tot uiterlijk 02:00 uur vannacht.



'Geen handhaver te bekennen'

Niet iedereen neemt het even nauw met de tijden waarop je mag afsteken



Bezig met het nieuwjaarsvuur

In Uddel zijn de voorbereidingen al in volle gang. Morgen wordt de enorme stapel aangestoken.



Foto: Anton Davelaar

Lange rijen

In Geldermalsen staat er al een lange rij bij de plaatselijke oliebollenbakker.



Foto: Ab Donker

Even geduld alstublieft

Je moet er wat voor over hebben, maar de bollen zullen vast en zeker goed zijn. Een filmpje uit Arnhem-Zuid.



Carbid schieten

In Winterswijk wordt er carbid geschoten. Burgemeester Joris Bengevoord neemt een kijkje in het buitengebied.



Nog meer carbid

Champagne & oliebollen

Ook op de redactie van Omroep Gelderland vieren we de jaarwisseling!

Druilerige jaarwisseling

Echt perfect weer voor vuurwerk is het niet. Het wordt een bewolkte jaarwisseling met kans op een spatje regen. De temperatuur is wel lekker: 8 tot 10 graden. Het hele weerbericht vind je hier.