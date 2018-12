BLOG: Schuur in vuur en vlam en oliebollen gaan als warme broodjes

In de rij

In de rij voor de oliebollen. Het gebeurt in winkelcentrum Elderhof. De oliebollenkraam daar is uitgeroepen tot de beste van Gelderland - volgens Oliebollentestonline.nl

Schuur in de fik

In een schuur in Kootwijkerbroek (gemeente Barneveld) is vanmiddag rond 14.15 uur een brand uitgebroken. De brandweer rukte uit om de brand te blussen. Volgens een fotograaf ter plaatse is het ontstaan door vuurwerk.

Foto: News United

'Zo goed als leeg'

Net over de grens, in Wyler, is het vuurwerk bijna op. Nederlanders komen er massaal vuurwerk halen.



Bijna knallen

Deze jonge Arnhemmer heeft de buit binnen. Vanaf 18:00 uur mag het eindelijk worden afgeschoten. Knallen mag tot uiterlijk 02:00 uur vannacht.



'Geen handhaver te bekennen'

Niet iedereen neemt het even nauw met de tijden waarop je mag afsteken



Bezig met het nieuwjaarsvuur

In Uddel zijn de voorbereidingen al in volle gang. Morgen wordt de enorme stapel aangestoken.



Foto: Anton Davelaar

Lange rijen

In Geldermalsen staat er al een lange rij bij de plaatselijke oliebollenbakker.



Foto: Ab Donker

Even geduld alstublieft

Je moet er wat voor over hebben, maar de bollen zullen vast en zeker goed zijn. Een filmpje uit Arnhem-Zuid.



Carbid schieten

In Winterswijk wordt er carbid geschoten. Burgemeester Joris Bengevoord neemt een kijkje in het buitengebied.



Nog meer carbid

Champagne & oliebollen

Ook op de redactie van Omroep Gelderland vieren we de jaarwisseling!

Druilerige jaarwisseling

Echt perfect weer voor vuurwerk is het niet. Het wordt een bewolkte jaarwisseling met kans op een spatje regen. De temperatuur is wel lekker: 8 tot 10 graden. Het hele weerbericht vind je hier.