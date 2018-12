Hondje Mizuki weer gevonden door opgeluchte familie

Mizuki is erg bang voor vuurwerk, vandaar dat ze ook nergens te bekennen was nadat ze ontsnapte tijdens het uitlaten. De familie is meteen na haar ontsnapping een zoektocht gestart. Omdat het hondje zo bang is voor vuurwerk, was de familie extra bezorgd dat ze haar niet meer zouden vinden voordat het losbarst tijdens de jaarwisseling.

Gezond en wel op de bank

Met een groep van ongeveer 20 personen is de familie gaan zoeken naar de vermiste Mizuki. Vrienden, familie, maar ook bezorgde Wijchenaren boden zich allemaal aan om ervoor te zorgen dat het hondje weer voor het nieuwe jaar gevonden zou worden. De familie is onwijs blij dat ze gezond en wel op de ochtend van oudjaarsdag weer terecht is.

Mizuki zit weer lekker warm op de bank - Foto: Baasjes van Mizuki

Een speurhond heeft op de avond dat zij vermist is geraakt nog een spoor opgepikt in een weiland. Dat is ook de laatste plek waar zij door iemand gezien werd. Mizuki is in ditzelfde weiland ook weer gevonden.

