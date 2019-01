Blog: NEC naar de Spaanse zon

EINDHOVEN - NEC vertrekt vandaag op trainingskamp naar Estepona. Omroep Gelderland reist mee naar Zuid-Spanje.

De selectie wordt 's-ochtends nog aan een training onderworpen. En net na het middaguur volgt het vertrek vanaf stadion De Goffert.

Ruim een uur later arriveert de selectie op Eindhoven Airport. Sven Braken is er niet bij. Het heeft er alle schijn van dat de clubtopscorer een winterstransfer gaat maken. Dat leek een jaar geleden ook al te gebeuren, maar toen ketste een overgang naar de Deense topclub FC Midtjylland op de valreep af. Hij schijnt nu opnieuw naar Denemarken te kunnen, maar het is niet duidelijk of het dezelfde club betreft.

NEC voor het tweede jaar op rij naar Estepona. De jaren daarvoor zat de Nijmeegse club altijd in Puerto Banus, een stukje terug zwemmen naar het oosten. Maar er was alom tevredenheid over Estepona Palace, het luxueuze hotel van vorig jaar. En dat zag er in de zon toen heel aantrekkelijk uit.

De weersvoorspellingen zijn prima. Een temperatuur van rond de 17 graden tot en met maandag, de dag waarop NEC weer koers zet richting Nederland. De bus komt aan op Eindhoven Airport.

Robin Buwalda heeft een bijzondere taak op zich genomen. Met een selfie-stick legt de verdediger de reis vast.

Leroy Labylle heeft het vooral koud. De linksbenige Belg is verkouden en snakt naar de Spaanse zon.

Rens van Eijden is ook van de partij. Er is wat interesse in de aanvoerder van NEC, maar voorlopig blijft hij in Nijmegen.

Het is overigens redelijk chaotisch op Eindhoven Airport. Het zelf inchecken is niet voor alle reizigers even eenvoudig en zorgt voor lange wachtrijen. Ook de spelers van NEC moeten geduld betrachten.