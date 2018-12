'Hij duwde een pistool tegen mijn hoofd'; hoogbejaard echtpaar met geweld overvallen

HUISSEN - Een 84-jarige vrouw en een 85-jarige man zijn zondagavond in hun woning overvallen door gemaskerde en gewapende mannen. De man werd daarbij geslagen en geschopt. Maandag moest hij naar het ziekenhuis om zijn gebroken pols te laten behandelen.

De schrik zit er een maandag nog goed in, het is een komen en gaan van buren en bekenden van het echtpaar. Allemaal komen ze om 'die ontzettend lieve mensen' zoals een buurtbewoner ze noemt een hart onder de riem te steken. De 84-jarige bewoonster vertelt aan de deur vrij rustig over wat haar is overkomen.

'Ik lag al op bed, mijn man was nog beneden en die dacht dat er een bekende aan de deur stond en deed open. Er stonden twee mannen met bivakmutsen op. Ze hebben mijn man aan de kant geduwd. Hij viel en toen hebben ze tegen zijn pols geschopt. Ik heb dat allemaal niet gehoord, want ik had mijn gehoorapparaat uit. Maar zo opeens stond er een man bij mijn bed en die duwde een pistool tegen mijn hoofd. Ze wilden geld. Die man keek onder het matras en onder mijn bed. Ze hebben alleen een portemonnee meegenomen.'

Gevlucht

De echtgenoot van mevrouw was ondertussen naar de buren gevlucht. 'Toen ik beneden kwam, schrok ik ontzettend omdat mijn man er niet was. Maar het bleek dat de overvallers de telefoon weggegooid hadden, dus is hij naar de buren gegaan om de politie te bellen. De overvallers hadden gedreigd terug te komen als ze niets met de pinpas konden, maar gelukkig was de politie er snel met heel veel mensen.'

Ze dreigden terug te komen als ze niets met de pinpas konden 84-jarige bewoonster

Maandag heeft de politie opnieuw onderzoek gedaan in de woning. 'De overvallers hadden alles overhoop gehaald', vertelt de bewoonster. 'De kussens van de bank getrokken; overal hebben ze naar geld gezocht.' Terwijl ze vertelt komt er weer iemand aan met een bloemetje. Als het bezoek de armen om de 84-jarige vrouw slaat, springen de tranen toch in de ogen. 'Ik ben zo ontzettend geschrokken. En mijn man is nu in het ziekenhuis omdat hij door het schoppen zijn pols heeft gebroken.'