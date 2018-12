IJshockeyers Nijmegen Devils dwingen derde duel af

NIJMEGEN - De ijshockeyers van AHOUD Devils Nijmegen maken nog steeds kans op een finaleplaats in het bekertoernooi.

Nadat zaterdag met 4-3 werd verloren van UNIS Flyers Heerenveen, wonnen de Nijmegenaren zondagavond in het eigen Triavium in overtime met 3-2.

De Devils kwamen in de eerste periode met 2-0 voor door powerplaygoals. Zowel in de tweede als in de derde periode incasseerden ze een tegentreffer. In de extra tijd wisten de Nijmegenaren een keer te scoren, zodat een derde wedstrijd de beslissing moet brengen.

Dat duel is waarschijnlijk op 9 januari in Leeuwarden. De Flyers kunnen niet terecht in hun hal in Heerenveen. Ook de andere finalist is nog niet bekend. Cairox HIJS Hokij Den Haag en Microz Eaters Geleen hebben ook een derde wedstrijd nodig.

Zie ook: Oude tijden herleven voor ijshockeyers Nijmegen